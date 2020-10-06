Чехия поможет белорусским студентам, попавшим под репрессии

Министерство образования Чехии приняло решение выделить средства на обучение в чешских вузах белорусских студентов на фоне протестов, которые проходят в Беларуси против авторитарного режима Лукашенко.





На каждого студента на один академический год Минобразования выделит вузу до 150 000 крон (около 5500 евро). Средства будут направляться как на прием новых студентов в вузы, так и на краткосрочные стажировки учащихся, — на эти цели будет выделяться по 15 000 крон (около 550 евро), сообщает radio.cz .

«Решение о предоставлении этой поддержки мы приняли в связи с текущей ситуацией в Беларуси. Одна будет предназначена, в том числе, студентам, которые в данный момент опасаются продолжать учебу в Беларуси, а также тем, кто лишился возможности получать там высшее образование», — сообщает заместитель министра по работе с вузами Павел Долечек.

Подходит ли тот или иной студент под категорию нуждающегося в помощи, решит само чешское учебное заведение, сообщает Министерство. Это может быть сделано на основании переписки или собеседования с претендентом.