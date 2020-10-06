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Зеленский о Беларуси: нельзя наладить диалог с помощью автозаков и дубинок

06.10.2020 12:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью европейской редакции американского издания Politico, опубликованном 6 октября, осудил нежелание белорусских властей идти на диалог с собственным народом.

Зеленский о Беларуси: нельзя наладить диалог с помощью автозаков и дубинок

«Я вижу, что народ Беларуси (где протесты усилились после спорного переизбрания президента Лукашенко в августе) больше не будет терпеть ту политику, которая была прежде, — сказал он. — Властям нужно прислушиваться к людям. И, что более важно, нельзя наладить диалог, бросая людей в автозаки за то, что у них иное мнение, используя дубинки или специальные средства. Людей нужно слышать. Если люди хотят перемен, значит пришло время для перемен».

Зеленский отметил, что в Украине не так давно произошло две революции — Оранжевая революция в 2004—2005 годах и Революция достоинства десятилетием позже. «Я наблюдаю там [в Беларуси] примерно такую же ситуацию», — отметил он.

«Люди не хотят жить, как прежде. Если нет диалога, если власти не хотят разговаривать об этом с народом и делают вид, что это происходит «где-то, в том или ином месте, но так не во всей стране», поднимется волна. А вы знаете, что такое море, — волна всегда смывает все прошлое», — подчеркнул украинский президент.

Украина не признала официальные итоги президентских выборов в Беларуси, присоединившись к соответствующему заявлению Евросоюза. Киев поставил на паузу официальные контакты с Минском. Владимир Зеленский призвал Лукашенко провести новые выборы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 30 сентября заявил, что официальный Киев будет называть Лукашенко по имени и фамилии, не употребляя формулировок «незаконно избранный» или «нелегитимный президент».

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью европейской редакции американского издания Politico, опубликованном 6 октября, осудил нежелание белорусских властей...
 
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