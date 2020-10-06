Криптобиржа отказалась выдавать персональные данные госорганам о Фонде солидарности

Источник материала: Myfin

Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Также Андрей Стрижак опубликовал комментарий основателя криптобиржи KUNA Михаила Чобаняна:

«Миссия KUNA – открытая и децентрализованная финансовая система. Поэтому мы поддерживаем всех кто нам помогает и мы готовы подставить свое плечо. На прошлой неделе, мы получили очень интересное письмо от Департамента финансовых расследований Республики Беларусь. У меня было где-то такое же удивление, как и у вас сейчас.

Если коротко: они хотят получить персональную информацию о Фонд солидарности BYSOL/Belarus solidarity foundation. Это тот фонд, который помогает финансово, тем кто был уволен за митинги или стал жертвой репрессий со стороны правительства РБ.

Уважаемые сотрудники госорганов РБ. Публично вам отвечаю.

1) Мы, как и весь цивилизованный мир, не поддерживаем насилие и отказ от диалога с оппонентами. Почитайте статью 3 Конституции РБ. Народ сделал свой выбор!

2) В отличие от наших коллег из китайских площадок, мы не сливаем информацию о наших пользователях.

Более того, с сегодняшнего дня я открыто заявляю о поддержке братского народа – белорусов. Я связался с организаторами фонда BYSOL, и мы создали для них краудфандинговую страницу. Теперь помочь белорусам стало легче.

Нет насилию, да диалогу!

p.s. Да я понимаю что теперь я не въездной в РБ, пусть будет так, зато моя совесть чиста».

Что в итоге?

Напомним, Фонд солидарности BYSOL помогает финансово белорусам, потерявшим работу из-за участия в протестах, публично высказанной позиции или пострадавшим от действий властей. На данный момент в фонде собрано более $2 млн.