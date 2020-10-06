Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон устроила "революцию" в королевстве: герцогиня делает то, чего не может позволить себе любой член монаршей семьи.

Миддлтон всегда стремилась быть примером для подражания. Идеальная жена, прекрасная мать , аристократка и икона стиля, диктующая свои права. Но все это случилось не сразу, а лишь после продуманной акции, направленной на завоевание благосклонности королевы.

Как сообщило издание Express, Миддлтон устроила переворот в королевстве: поведение герцогини и ее вкусы объяснили эксперты королевской семьи.

По мнению специалистов, главным козырем Миддлтон была и остается естественность, а также верность всему британскому - будь то еда или одежда. Все это завоевывало расположение не только королевы, но и простых жителей страны.

С самого начала отношений с принцем Миддлтон совершала забавные ошибки в стиле: будущая герцогиня могла надеть ковбойские сапоги, шляпу и джинсы с посадкой на бедрах, но вовремя поняла, что скромные и лаконичные наряды - путь к сердцу Елизаветы II и народа.

Эксперты отмечают, что завоевав расположение и любовь, теперь Миддлтон может позволить себе носит все, что угодно - будь то одежда из масс-маркета или модного дома. В этом и есть ее продуманная, маленькая "революция".

И даже несмотря на звание модной иконы, герцогиня совершает промахи: недавно новый наряд Миддлтон раскритиковали в сети .

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