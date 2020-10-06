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Колташов: для роста экономики и зарплат в Беларуси в 2021 году есть ряд "но"

06.10.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Колташов: 5 ключевых задач для экономики Беларуси ― мифы и реальность

Пять ключевых задач стоит перед белорусской экономикой, заявил накануне глава Министерства экономики Беларуси Александр Червяков. Первая ― реализация мер, направленных на рост зарплат, включая увязку с производительностью труда. Что касается активизации инвестиционного цикла, необходимо обеспечить увеличение спроса на внутреннем рынке, поскольку инвесторы не заинтересованы в приходе на падающий рынок. Помимо этого, нужно обеспечить инвесторам гарантии и снижение рисков. Остальными задачами названы увеличение экспорта, повышение финансовой устойчивости госпредприятий и развитие регионов. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Правительство в 2021 году ставит задачи по повышению доходов и экспорта

Не слишком ли оптимистично выглядят эти задачи на фоне мировых экономических процессов? Свое мнение по этому поводу высказал известный российский эксперт, руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов.

Белорусские власти пытаются уклониться от политических реформ в условиях довольно сильного социально-политического кризиса, поэтому прогноз о предстоящем росте экономики, росте заработной платы и в целом о позитивной экономической ситуации на 2021 объяснить нельзя, считает собеседник Sputnik.

"Здесь белорусские власти попадают в своеобразную ловушку, потому что общество запрашивает сейчас некоторые иные изменения", ― говорит Колташов.

По мнению эксперта,  экономический прогноз, озвученный белорусскими властями "не основан на международной экономической ситуации, не базируется на какой-то глобальной перспективе роста, а самое главное ― на задействовании ресурсов белорусской экономики".

© Sputnik
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"Белорусская экономика находится в состоянии сильного давления, которое оказывают Литва, Польша, Украина и еврократия в целом. Получается такая обстановка, когда прогнозировать-то рост можно, а вот получить его очень сложно, и получение роста будет зависеть от более серьезного вхождения Беларуси в евразийскую систему отношений, более тесного сближения с Россией в рамках Союзного государства", ― полагает Колташов.

Многие действия по улучшению экономической ситуации в 2021 году еще не сделаны, поэтому здесь "и утопичность, и наивность , и в то же время непонимание того, насколько главный адресат таких прогнозов ― белорусское общество ― вообще готово такие прогнозы воспринимать", резюмирует собеседник.

Напомним, 1 октября на заседании Совета министров страны белорусский премьер Роман Головченко озвучил планируемый в 2021 году рост ВВП Беларуси на 1,8%, назвав его "максимально реалистичным".

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Позитивный экономический прогноз на 2021 год от Минэкономики Беларуси "утопичен и наивен", для его реального воплощения стране нужен ряд шагов,  считает глава центра...
 
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