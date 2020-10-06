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Серьезная авария в районе Привольного: Peugeot столкнулся с мусоровозом
Источник материала: Onliner
Стало известно о серьезном ДТП, которое случилось сегодня в Минском районе, в районе поселка Привольный. Легковой автомобиль столкнулся, предположительно, с мусоровозом. На месте были сотрудники МЧС.
У легкового автомобиля, предположительно это Peugeot Partner, разбита передняя часть, машину развернуло поперек дороги. Мусоровоз находится в кювете.
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Стало известно о серьезном ДТП, которое случилось сегодня в Минском районе, в районе поселка Привольный. Легковой автомобиль столкнулся, предположительно, с...
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