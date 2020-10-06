ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Серьезная авария в районе Привольного: Peugeot столкнулся с мусоровозом

06.10.2020 12:37 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Стало известно о серьезном ДТП, которое случилось сегодня в Минском районе, в районе поселка Привольный. Легковой автомобиль столкнулся, предположительно, с мусоровозом. На месте были сотрудники МЧС.

У легкового автомобиля, предположительно это Peugeot Partner, разбита передняя часть, машину развернуло поперек дороги. Мусоровоз находится в кювете.

Серьезная авария в районе Привольного: Peugeot столкнулся с мусоровозом

Серьезная авария в районе Привольного: Peugeot столкнулся с мусоровозом

Серьезная авария в районе Привольного: Peugeot столкнулся с мусоровозом

Серьезная авария в районе Привольного: Peugeot столкнулся с мусоровозом

Серьезная авария в районе Привольного: Peugeot столкнулся с мусоровозом

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно о серьезном ДТП, которое случилось сегодня в Минском районе, в районе поселка Привольный. Легковой автомобиль столкнулся, предположительно, с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко распорядился организовать в Беларуси производство картона и упаковки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика