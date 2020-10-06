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Лукашенко: вы кричали «Даешь реформы!». Вот реформы. Беларусь будет делать картон сама — вместо импорта

06.10.2020 12:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко обсуждал развитие деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и затронул тему обсуждаемых реформ. «Я очень много в процессе выборов обращал на это внимание, когда наши „змагары“ и „свядомыя“ кричали: „Даешь реформы!“ Вот реформы — надо развивать и, главное, углублять производство, основанное на лесных ресурсах», — убежден Лукашенко, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси уже научились делать своего рода «полуфабрикат» — бумагу и целлюлозу. А теперь надо идти дальше.

— Давайте сделаем тот же картон и не будем завозить картон из Польши, Германии, отдавая туда целлюлозу или еще что-то, а оттуда везти готовый картон. И это надо делать немедленно. Надо поставить машину, производить картон и делать упаковку.

Основные работы в этом направлении должны быть проведены в следующем году, «чего бы нам это ни стоило».

Председатель концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько рассказал о результатах работы предприятий концерна. Отрасль работает стабильно. В основном выполняются доведенные концерну показатели финансово-хозяйственной деятельности. Есть сложности с наращиванием объемов экспорта. «Но вместе с тем выполняется задание по экспорту в страны Европейского союза, Китай. И мы достигли оптимального распределения между рынками — 30—30—30. У нас нет зависимости от одного конкретного рынка», — подчеркнул Михаил Касько.

Говоря о достижениях концерна, его руководитель рассказал про исторический рекорд: 75% из всего, что произведено предприятиями, реализуется на экспорт. «Но не за бесценок?» — уточнил Александр Лукашенко. «По рыночным ценам, — пояснил Михаил Касько. — Рентабельность по отрасли выше 7%».

 
 
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Сегодня Александр Лукашенко обсуждал развитие деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и затронул тему обсуждаемых реформ. «Я очень много в...
 
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