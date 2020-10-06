Возле одной из самых тусовочных улиц Минска начали возводить новый пешеходный мост

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Недалеко от улицы Зыбицкой появилась металлическая конструкция пешеходного моста через реку Свислочь. Он соединит многофункциональный комплекс, строящийся в границах улиц М. Богдановича — Я. Купалы — р. Свислочь на месте бывшей 2-й городской клинической больницы, и Верхний город (проще говоря, саму Зыбицкую).

Ответственный производитель работ Сергей Артеменко рассказал агентству «Минск-Новости», что сроки сдачи объекта сдвигаются на три месяца. Ориентировочно строительство закончат к концу 2020 г.













Для пешеходов и велосипедистов, которые используют для движения велодорожку на набережной со стороны ул. Зыбицкой, заблаговременно за 50 м установлен знак «Дорожные работы». Указатели показывают, как обходить участок строительных работ.













Ранее мы уже писали : мост будет в виде арки, с подогревом и антискользящим покрытием. Ширина конструкции — 3,7 метра. Материал — кортеневская сталь. Из нее делают даже фасады зданий. По виду она напоминает проржавевшее железо, но за счет покрытия из специального состава сталь не подвержена коррозии.