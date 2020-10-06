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Возле одной из самых тусовочных улиц Минска начали возводить новый пешеходный мост

06.10.2020 12:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Недалеко от улицы Зыбицкой появилась металлическая конструкция пешеходного моста через реку Свислочь. Он соединит многофункциональный комплекс, строящийся в границах улиц М. Богдановича — Я. Купалы — р. Свислочь на месте бывшей 2-й городской клинической больницы, и Верхний город (проще говоря, саму Зыбицкую).

Ответственный производитель работ Сергей Артеменко рассказал агентству «Минск-Новости», что сроки сдачи объекта сдвигаются на три месяца. Ориентировочно строительство закончат к концу 2020 г.

Возле одной из самых тусовочных улиц Минска начали возводить новый пешеходный мост
Возле одной из самых тусовочных улиц Минска начали возводить новый пешеходный мост
Возле одной из самых тусовочных улиц Минска начали возводить новый пешеходный мост

Для пешеходов и велосипедистов, которые используют для движения велодорожку на набережной со стороны ул. Зыбицкой, заблаговременно за 50 м установлен знак «Дорожные работы». Указатели показывают, как обходить участок строительных работ.

Возле одной из самых тусовочных улиц Минска начали возводить новый пешеходный мост
Возле одной из самых тусовочных улиц Минска начали возводить новый пешеходный мост
Возле одной из самых тусовочных улиц Минска начали возводить новый пешеходный мост

Ранее мы уже писали: мост будет в виде арки, с подогревом и антискользящим покрытием. Ширина конструкции — 3,7 метра. Материал — кортеневская сталь. Из нее делают даже фасады зданий. По виду она напоминает проржавевшее железо, но за счет покрытия из специального состава сталь не подвержена коррозии.

 
Теги: Минск
 
 
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Недалеко от улицы Зыбицкой появилась металлическая конструкция пешеходного моста через реку Свислочь. Он соединит многофункциональный комплекс, строящийся в...
 
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