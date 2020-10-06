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Возле одной из самых тусовочных улиц Минска начали возводить новый пешеходный мост
Источник материала: Onliner
Недалеко от улицы Зыбицкой появилась металлическая конструкция пешеходного моста через реку Свислочь. Он соединит многофункциональный комплекс, строящийся в границах улиц М. Богдановича — Я. Купалы — р. Свислочь на месте бывшей 2-й городской клинической больницы, и Верхний город (проще говоря, саму Зыбицкую).
Ответственный производитель работ Сергей Артеменко
Для пешеходов и велосипедистов, которые используют для движения велодорожку на набережной со стороны ул. Зыбицкой, заблаговременно за 50 м установлен знак «Дорожные работы». Указатели показывают, как обходить участок строительных работ.
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Недалеко от улицы Зыбицкой появилась металлическая конструкция пешеходного моста через реку Свислочь. Он соединит многофункциональный комплекс, строящийся в...
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