Обновленный Jaguar XF получил продвинутую мультимедийную систему

Источник материала: Onliner

Нынешнее поколение Jaguar XF вышло на рынок в 2015 году, и во многом благодаря консервативному британскому стилю он особо не устарел внешне. Но время не стоит на месте, и концерн JLR решил обновить своего конкурента BMW 5-Series. Бизнес-седан получил также новые силовые установки.





Заметить внешние изменения сможет далеко не каждый автолюбитель в Беларуси. У нас последний XF встречается нечасто, поэтому с ходу определить, рестайлинговая это модель или нет, будет сложно. Хотя реформы добрались до многих элементов в передней части. Здесь более современная оптика и видоизмененная решетка радиатора. Кроме того, серьезно переделан передний бампер с нижними воздухозаборниками.





В салоне эволюция более заметна. По центру передней панели появился 11,4-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Он визуально отделен от консоли и словно парит в сантиметре от нее. Британцы уверяют, что серьезно поработали над интерфейсом развлекательного комплекса (он называется Pivi Pro). Jaguar XF лишился фирменной «шайбы» коробки передач. Теперь селектор АКП более традиционный.





По информации пресс-службы Jaguar, новый XF лишится двигателей V6. Вместо них будут предложены рядные «шестерки» семейства Ingenium. Есть предположение, что до рынка ТС они не доедут. По крайней мере, в России первое время Jaguar XF останется только с 4-цилиндровыми агрегатами. 2-литровый бензиновый мотор развивает 249 л. с., «дизель» аналогичного объема — 199 л. с.







