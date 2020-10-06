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Обновленный Jaguar XF получил продвинутую мультимедийную систему

06.10.2020 12:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Нынешнее поколение Jaguar XF вышло на рынок в 2015 году, и во многом благодаря консервативному британскому стилю он особо не устарел внешне. Но время не стоит на месте, и концерн JLR решил обновить своего конкурента BMW 5-Series. Бизнес-седан получил также новые силовые установки.

Обновленный Jaguar XF получил продвинутую мультимедийную систему

Заметить внешние изменения сможет далеко не каждый автолюбитель в Беларуси. У нас последний XF встречается нечасто, поэтому с ходу определить, рестайлинговая это модель или нет, будет сложно. Хотя реформы добрались до многих элементов в передней части. Здесь более современная оптика и видоизмененная решетка радиатора. Кроме того, серьезно переделан передний бампер с нижними воздухозаборниками.

Обновленный Jaguar XF получил продвинутую мультимедийную систему

В салоне эволюция более заметна. По центру передней панели появился 11,4-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Он визуально отделен от консоли и словно парит в сантиметре от нее. Британцы уверяют, что серьезно поработали над интерфейсом развлекательного комплекса (он называется Pivi Pro). Jaguar XF лишился фирменной «шайбы» коробки передач. Теперь селектор АКП более традиционный.

Обновленный Jaguar XF получил продвинутую мультимедийную систему

По информации пресс-службы Jaguar, новый XF лишится двигателей V6. Вместо них будут предложены рядные «шестерки» семейства Ingenium. Есть предположение, что до рынка ТС они не доедут. По крайней мере, в России первое время Jaguar XF останется только с 4-цилиндровыми агрегатами. 2-литровый бензиновый мотор развивает 249 л. с., «дизель» аналогичного объема — 199 л. с.

Обновленный Jaguar XF получил продвинутую мультимедийную систему
Обновленный Jaguar XF получил продвинутую мультимедийную систему
Jaguar XF I (X250) Рестайлинг, 2013 г.в., 79 711 км
белый, седан, бензин 2 л, автоматическая, задний привод
46 877 р.
17 900$ / 15 238€
Jaguar XF II (X260) 2.0, 2016 г.в., 178 555 км
черный, седан, дизель 2 л, механическая, задний привод
36 761 р.
14 037$ / 11 950€
Jaguar XF I (X250) Рестайлинг, 2013 г.в., 153 000 км
коричневый, седан, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
52 114 р.
19 900$ / 16 941€
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Нынешнее поколение Jaguar XF вышло на рынок в 2015 году, и во многом благодаря консервативному британскому стилю он особо не устарел внешне. Но время не стоит на месте, и...
 
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