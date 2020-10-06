ЦИК Кыргызстана признал итога парламентских выборов недействительными

Источник материала: Ежедневник

фото: interfax.ru

На фоне протестов и объявленной президентом страны попытки захвата власти ЦИК страны признал, что итоги выборы в парламент недействительны.

Об этом в Facebook сообщил член комиссии Гульнара Джурабаева.

"ЦИК двенадцатью голосами принял решение о признании недействительными итогов голосования", — написала она.

Информацию об отмене результатов выборов подтвердили ТАСС в пресс-службе ЦИК страны.



«Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий», — сказала Джурабаева в комментарии ТАСС .

По предварительным данным, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).

Остальные 12 не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Глава Кыргызстана признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

После оглашения предварительных результатов по стране прокатились массовые протесты. Президент страны заявил, что была предпринята попытка захвата власти.

В доме правительства лидеры оппозиционных партий обсуждают формирование временного кабинета министров. Камчыбек Ташиев, лидер оппозиционной партии «Ата-Журт», сообщил собравшимся у здания людям, что предварительно на пост премьера предлагается назначить Садыра Жапарова — экс-депутата парламента, которого ночью под давлением протестующих освободили из заключения. Он пробыл под стражей около трех лет: в 2018 году его осудили на 11,5 года за организацию митинга в Караколе в 2013 году и захват в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева. Окончательное решение по составу временного правительства оппозиция планирует принять к вечеру, пишет РБК .