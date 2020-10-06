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Лукашенко распорядился организовать в Беларуси производство картона и упаковки
06.10.2020 12:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: president.gov.by
6 октября совещания у Александра Лукашенко было посвящено развитию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
Лукашенко отметил, что эта отрасль является важнейшей и стратегической для экономики. Он напомнил, что была модернизирована основная база деревообрабатывающих предприятий, сейчас реализуются проекты в целлюлозно-бумажной отрасли. В эту сферу направлены немалые финансовые ресурсы, заметил он. Одним из основных результатов этой работы он назвал сохранения трудовых коллективов на предприятиях отрасли. «Созданы тысячи новых рабочих мест, в несколько раз увеличены объемы переработки древесины и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью».
Наиболее проблемные инвестиционные проекты были рассмотрены на президентском совещании в конце 2019 года: это заводы по производству бумаги-основы в Шклове, мелованного и немелованного картона в Добруше и сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске. Тогда были приняты решения по их реализации и срокам завершения. В связи с этим Лукашенко попросил отчитаться, как реализуются эти инвестпроекты.
Председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько, в свою очередь, рассказал, что отрасль работает стабильно. Однако наблюдаются сложности с наращиванием объемов экспорта. "Но вместе с тем выполняется задание по экспорту в страны Европейского союза, Китай. И мы достигли оптимального распределения между рынками - 30-30-30. У нас нет зависимости от одного конкретного рынка", - подчеркнул Михаил Касько. Рентабельность по отрасли, по его словам, превышает 7%.
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6 октября совещания у Александра Лукашенко было посвящено развитию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
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