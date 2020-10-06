Лукашенко распорядился организовать в Беларуси производство картона и упаковки

Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

6 октября совещания у Александра Лукашенко было посвящено развитию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Лукашенко отметил, что эта отрасль является важнейшей и стратегической для экономики. Он напомнил, что была модернизирована основная база деревообрабатывающих предприятий, сейчас реализуются проекты в целлюлозно-бумажной отрасли. В эту сферу направлены немалые финансовые ресурсы, заметил он. Одним из основных результатов этой работы он назвал сохранения трудовых коллективов на предприятиях отрасли. «Созданы тысячи новых рабочих мест, в несколько раз увеличены объемы переработки древесины и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью».

Наиболее проблемные инвестиционные проекты были рассмотрены на президентском совещании в конце 2019 года: это заводы по производству бумаги-основы в Шклове, мелованного и немелованного картона в Добруше и сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске. Тогда были приняты решения по их реализации и срокам завершения. В связи с этим Лукашенко попросил отчитаться, как реализуются эти инвестпроекты.



Он отметил, что в Беларуси уже научились делать своего рода "полуфабрикат": бумагу и целлюлозу. А теперь надо идти дальше. "Давайте сделаем тот же картон и не будем завозить картон из Польши, Германии, отдавая туда целлюлозу или еще что-то, а оттуда везти готовый картон. И это надо делать немедленно. Надо поставить машину, производить картон и делать упаковку", - подчеркнул Лукашенко.

Председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько, в свою очередь, рассказал, что отрасль работает стабильно. Однако наблюдаются сложности с наращиванием объемов экспорта. "Но вместе с тем выполняется задание по экспорту в страны Европейского союза, Китай. И мы достигли оптимального распределения между рынками - 30-30-30. У нас нет зависимости от одного конкретного рынка", - подчеркнул Михаил Касько. Рентабельность по отрасли, по его словам, превышает 7%.