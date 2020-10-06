TUT.by сообщил главный тренер национальной команды Николай Козеко. Эту информациюсообщил главный тренер национальной команды Николай Козеко.





— Сегодня на собрании нам сообщили, что Саша Романовская уволена за прогулы из национальной команды. Ее поставили в известность вчера вечером.





Нацкоманда относится к министерству спорта. Но оно делегировало полномочия по руководству национальной командой в РЦОП, а здесь ее уволили. Приказ подписал новый директор РЦОПа, который пришел к нам из воднолыжного спорта, — отметил Николай Козеко.





Он также рассказал, что сейчас Александра Романовская проходит реабилитацию после травмы.





— Официально Александру Романовскую уволили за прогулы. Но на самом деле у Саши была форс-мажорная ситуация — ее отец перенес инсульт, некому было возить его в больницу. Этим занималась Александра. Она звонила, объясняла, но никто в РЦОП не обратил на это внимания. Приказ вступит в силу 16 октября. Решение ангажированное. Мы, конечно, будем его оспаривать — заявил Козеко.





Международный олимпийский комитет сделал запрос Национальному олимпийскому комитету Беларуси по поводу давления на спортсменов по политическим мотивам . Заметим, что на днях

В МОК, который в настоящее время запрещает спортсменам делать политические заявления на Олимпийских играх в соответствии со своим так называемым правилом 50, заявили, что «не имеют ни мандата, ни возможности изменять законы или политическую систему суверенной страны и поэтому не будут комментировать политические события в какой-либо стране»

«Тем не менее мы связались с НОК (Беларуси — ред.), чтобы получить разъяснения. Если спортсмен будет отстранен от олимпийской сборной из-за того, что он высказал свои политические взгляды, МОК, конечно, рассмотрит такой случай», — уточнили в МОК.



