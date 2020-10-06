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Сколько наших денег Лукашенко тратит на силовиков

06.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси продолжается работа над проектом бюджета на 2021 год.

Сколько наших денег Лукашенко тратит на силовиков
Naviny.by решили посмотреть, как в последние годы менялись траты на национальную оборону и силовиков.

В 2018 году произошло достаточно важное событие, которое белорусское общество в большинстве своем не заметило.

Бюджетные расходы страны на национальную оборону впервые превысили один миллиард рублей. По сравнению с 2017 годом эти расходы выросли на 16%, составив 1,1 млрд рублей.

В 2020 году на национальную оборону из госбюджета было выделено уже 1,3 млрд рублей. То есть по сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 16%, или на 215 млн рублей.

Статья расходов «Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности» в бюджете за этот год составила 2,5 млрд рублей — рост по сравнению с 2017 годом составил 28%.

При этом на органы внутренних дел бюджет-2020 выделял 915 млн рублей (рост на 26% по сравнению с 2017 годом).

Проект бюджета на 2021 год будет доработан в октябре, планируется, что он вновь будет дефицитным.

Как стало известно, 

расходы на национальную оборону в следующем году предполагается увеличить на 31% 

— до 1,7 млрд рублей. А финансирование судебной власти и правоохранительной деятельности — на 12%, до 2,8 млрд рублей.

В том числе поддержка органов нивнутренх дел будет увеличена на 12% — до 1,023 млрд рублей. Таким образом, траты в госбюджете на правоохранителей впервые превысят цифру с девятью нулями.

Здесь будет уместным привести суммы, которые государство намерено потратить на национальную экономику.

Расходы по этой статье в 2021 году вырастут всего на 6% — до 3,7 млрд рублей.

При этом выделение бюджетных денег на некоторые отрасли предлагается вообще сократить.

Так, финансирование промышленности может быть снижено на 3%, до 960 млн рублей, ЖКУ и жилищного строительства — на 20%, до 400 млн рублей.
 
 
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В Беларуси продолжается работа над проектом бюджета на 2021 год.
 
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