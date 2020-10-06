Фактор Шеймана

Участник боевых действий в Афганистане примкнул к Александру Лукашенко еще в начале 90-х во время их депутатства в Верховном Совете. После избрания первого президента Беларуси Шейман поработал на важнейших постах в государстве: руководил Генпрокуратурой, Администрацией президента и Советом безопасности.





В 2013-м Шейман возглавил Управление делами президента. Но в последние годы казалось, что раздражение Лукашенко действиями управленца стремительно растет. Что не было удивительным: из его команды первой половины 90-х только Шейман и оставался на значимом посту во власти.





Два года назад Лукашенко дошел до публичного унижения старейшего соратника.





Во время знаменитого разноса чиновникам в Орше Лукашенко заявил:





«И Шеймана туда послал, который ни черта не сделал в плане контроля. Ни черта — генерал!»





Немного позже во время инспекции спортинвентаря Лукашенко раздраженно бросил после осмотра новых моделей лыж «Телеханы»:





«Это ты катайся сам на них… Заказывать мы у тебя эти лыжи силой не будем. Это дубовые лыжи, они ушли уже. Ну, да, для пенсионера, может быть».





UDF.BY перечисляет моменты, по которым это хорошо видно. Но во время кризиса в 2020-м Шейман оказался для Лукашенко чуть ли не нужнее всех.перечисляет моменты, по которым это хорошо видно.





Люди Шеймана заняли ключевые посты

В июне, предчувствуя наступление критического момента, Лукашенко избавился от Сергея Румаса во главе правительства и назначил на его место Романа Головченко. Накануне этого кадрового решения Лукашенко дважды за неделю встретился с Шейманом, под руководством которого Головченко работал в разных ведомствах: прокуратуре, Администрации президента и Совбезе.





В сентябре Лукашенко назначил генеральным прокурором Андрея Шведа. Он подчинялся Шейману в Генпрокуратуре и Совете безопасности.





Полномочия Шеймана вышли за рамки управделами

В мае Лукашенко встретился с Шейманом не только для обсуждения ситуации в Управделами, в подчинении которого находятся порядка 110 предприятий, но и для обсуждения «актуальных социально-экономических и политических вопросов».





На той встрече помимо них присутствовали еще только трое: глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель ФПБ Михаил Орда.





За неделю до выборов Лукашенко вновь вызвал Шеймана к себе, поручив оказать поддержку избиркомам и позаботиться об обеспечении безопасности их работы.





А после выборов Шейман был в числе небольшой группы, которую Лукашенко взял с собой на Гожский полигон в Гродненской области.





Теплые слова ностальгии из уст Лукашенко

Кажется, в этом году Лукашенко ни о ком так тепло не отзывался, как о Шеймане.





Весной Лукашенко поностальгировал:





«Виктор Шейман помнит еще и те времена, когда хлеба не было и вообще кормить народ нечем было. Я часто привожу пример, что в 1994 году на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Это действительно были страшные времена. Как мы выкарабкались… Наверное, Господь помог».





За несколько дней до президентских выборов Лукашенко снова напомнил о событиях 90-х.





«Страна катилась в бездну, народ на грани выживания. Банды орудовали от Москвы до границы с Польшей, обирая всех. Но мы их за полгода всех вычислили, как когда-то Жуков в Одессе. Сегодня остались Шейман и еще пару человек, которые с пистолетами ездили по стране, уничтожая подонков. Мы это прошли, и нам тогда никто не помог», – заявил Лукашенко.