Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Сегодня, 6 октября, в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области физики. Как сообщили во время прямого эфира, одна половина премии достанется Роджеру Пенроузу (Roger Penrose), а другая — Рейнхарду Гензелю и Андреа Гез (Reinhard Genzel and Andrea Ghez).