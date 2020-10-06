Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 6 октября, в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области физики. Как сообщили во время прямого эфира, одна половина премии достанется Роджеру Пенроузу (Roger Penrose), а другая — Рейнхарду Гензелю и Андреа Гез (Reinhard Genzel and Andrea Ghez).

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

За что эти люди получат Нобелевскую премию? Роджер Пенроуз — английский физик, который работает в Оксфордском университете. Ему достанется половина награды «за открытие, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности».

Другая половина уйдет Рейнхарду Гензелю (Астрофизический институт Макса Планка в Германии и Калифорнийский университет в Беркли, США) и Андреа Гез (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе) «за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики».

Кто еще мог стать лауреатом?

Как обычно, аналитики Clarivate Analytics еще до объявления результатов высказали свои предположения, кто достоин этой высокой награды. Например, в этот список попали астрофизики Карлос Френк (Даремсий университет в Великобритании), Хулио Наварро (Университет Виктории в Канаде) и Саймон Уайт (Астрофизический институт Макса Планка в Германии). Их предлагалось отметить за исследования о процессе эволюции галактик, космических структур и гало темной материи.

Другие кандидаты — Томас Кэрролл и Луис Пекора из Военно-морской исследовательской лаборатории США, которых могли отметить за работы по нелинейной динамике: на основе их работ родилась идея связи с помощью синхронизации хаотических систем.

И, по мнению Clarivate Analytics, награды достойны специалисты по нанотрубками, а именно, Хунцзе Дай из Стэнфорда и Алекс Цеттл из Калифорнийского университета.

Когда будут известны лауреаты премий в других областях

Завтра, 7 октября, будут объявлены лауреаты в области химии, 8-го числа — по литературе, 9-го станет известно, кто получит Нобелевскую премию мира. А 12-го будет назван лауреат премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Нобелевская премия сегодня признается наиболее престижной научной наградой. Фонд Нобеля был основан в 1900 году на завещании Альфреда Нобеля, изобретателя динамита. Он создавался как частная независимая неправительственная организация с начальным капиталом 31,6 миллиона шведских крон. Премии лауреатам выплачивались из процентов от сделок с ценными бумагами.

Первые премии составляли 150 тысяч крон (7,87 млн крон в ценах 2009 года). В 1980-х годах премии составляли около 880 тысяч крон (в пересчете на курс начала 2010-х годов — около 350 тысяч долларов США). В 1990-х годах размер премии существенно вырос.

В 2012 году размер Нобелевской премии уменьшился на 20 процентов — до 1,1 млн долларов. По мнению руководства фонда, данная мера поможет избежать сокращения капитала организации в долгосрочной перспективе.

В соответствии с завещанием Альфреда Нобеля премия вручается в пяти номинациях: физика, химия, физиология и медицина, литература, а также содействие установлению мира во всем мире. Кроме того, в рамках Нобелевской недели с 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально именуемая Нобелевской премией по экономике.

Вручение премии традиционно проходит в Стокгольме 10 декабря в день смерти Нобеля.