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Шахтеру Юрию Корзуну, который ранее приковывал себя под землей, дали 15 суток ареста

06.10.2020 13:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шахтеру «Беларуськалия» Юрию Корзуну, который 10 сентября в шахте приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию, сегодня дали 15 суток административного ареста. Об этом сообщает стачком предприятия, также есть подтверждение супруги. Шахтера, как и еще несколько человек, задержали 3 октября в Парке четырех стихий, где люди собирались на чаепитие.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Екатерина, супруга Юрия, рассказала, что его, как и еще несколько человек, в том числе других работников «Беларуськалия», которые сейчас в стачечном комитете, задержали в субботу, 3 октября, в солигорском парке четырех стихий. Женщина рассказывает, что в тот день люди собрались на чаепитие.

По ее словам, Юрия осудили за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

— Но в парке не было никакой символики, только у одной женщины был небольшой красно-зеленый флажок, — уточняет Екатерина. — Никто ничего не выкрикивал.

Супруга шахтера рассказывает, что суд был закрытым, заседание длилось около двух часов, ей не удалось на него попасть. Адвокат Юрия намерен подавать жалобу на решение суда.

— У меня сегодня не взяли передачу, сказали приходить после 14.00. Но при условии, что Юру оставят в Солигорске, а не отвезут в другой город. Некоторых из тех, кого судили вчера, перевели в Копыль и Старые Дороги, насколько мне известно, — рассказала Екатерина. — У Юры болит зуб, ему нужны таблетки. Он был записан на понедельник к стоматологу, но не смог к нему попасть. В РОВД, как мне сказали, ему давали обезболивающие таблетки.

Напомним, шахтер «Беларуськалия» Юрий Корзун, который 10 сентября в шахте приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию, присоединился к стачечному комитету.

 
 
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Шахтеру «Беларуськалия» Юрию Корзуну, который 10 сентября в шахте приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию, сегодня дали 15 суток...
 
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