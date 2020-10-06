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Китайская Qoros представила футуристичный седан Milestone

06.10.2020 13:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пекинский автосалон стал местом премьеры концептуального седана Qoros Milestone, отличающегося революционной по сравнению с нынешними моделями марки внешностью. Выполнена она в новом фирменном стиле под названием «Квадратная эстетика».


С английского название шоу-кара переводится как «веха» — тем самым разработчики намекают на новую веху в развитии дизайна Qoros. Milestone дает представление о том, как будут выглядеть модели бренда, появление которых ожидается в ближайшее время — и в первую очередь, речь идет о двух новых седанах на электротяге. Их дебют, если все пойдет по плану, должен состояться уже в следующем году.


Среди особенностей Milestone длиной 5 м и шириной 2 м — угловатые формы кузова, длинный капот, сильно наклоненное лобовое стекло, передняя и задняя оптика в виде скобок, камеры вместо наружных зеркал и колесные диски необычного дизайна.


Доступ внутрь осуществляется через раздвижные двери, салон изобилует четкими прямыми линиями. Технической информации о концепте нет, но если верить китайским СМИ, Milestone создан на новой платформе xEV, которая позволит создавать как электромобили, так и гибридные модели. Ожидается, что к 2025 году гамма Qoros будет полностью электрифицирована — в модельном ряду марки не будет машин с традиционными ДВС.

 
 
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Пекинский автосалон стал местом премьеры концептуального седана Qoros Milestone, отличающегося революционной по сравнению с нынешними моделями марки внешностью в новом...
 
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