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Спортменку года в Беларуси уволили «за прогулы». Ранее она открыто критиковала насилие
Источник материала: Tut.by
Спортсменку 2019 года в Беларуси, чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую уволили за прогулы. Эту информацию SPORT.TUT.BY сообщил главный тренер национальной команды Николай Козеко.
— Сегодня на собрании нам сообщили, что Саша Романовская уволена за прогулы из национальной команды. Ее поставили в известность вчера вечером.
Нацкоманда относится к министерству спорта. Но оно делегировало полномочия по руководству национальной командой в РЦОП, а здесь ее уволили. Приказ подписал новый директор РЦОПа, который пришел к нам из воднолыжного спорта, — отметил Николай Козеко.
Он также рассказал, что сейчас Александра Романовская проходит реабилитацию после травмы.
— Официально Александру Романовскую уволили за прогулы. Но на самом деле у Саши была форс-мажорная ситуация — ее отец перенес инсульт, некому было возить его в больницу. Этим занималась Александра. Она звонила, объясняла, но никто в РЦОП не обратил на это внимания. Приказ вступит в силу 16 октября. Решение ангажированное. Мы, конечно, будем его оспаривать — заявил Козеко.
При этом главный тренер подчеркнул, что Александра Романовская продолжит тренироваться.
— Никто не может убрать ее из списочного состава нацкоманды без решения тренерского совета. Но зарплаты ее лишат.
Александра Романовская — чемпионка мира по лыжной акробатике и спортсменка года в Беларуси 2019. Ранее она подписала письмо спортсменов с требованиями к власти о прекращении насилия и проведении повторных выборов, а также вступила в Свободное объединение спортсменов Беларуси. Александра также участвовала в записи видеообращений к спортивным чиновникам против давления на спортсменов за их гражданскую позицию.
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Спортсменку года в Беларуси фристайлистку Александру Романовскую уволили за прогулы. Эту информацию SPORT.TUT.BY сообщил главный тренер национальной команды Николай...
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