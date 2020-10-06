ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спортменку года в Беларуси уволили «за прогулы». Ранее она открыто критиковала насилие

06.10.2020 13:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Спортсменку 2019 года в Беларуси, чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую уволили за прогулы. Эту информацию SPORT.TUT.BY сообщил главный тренер национальной команды Николай Козеко.


— Сегодня на собрании нам сообщили, что Саша Романовская уволена за прогулы из национальной команды. Ее поставили в известность вчера вечером.

Нацкоманда относится к министерству спорта. Но оно делегировало полномочия по руководству национальной командой в РЦОП, а здесь ее уволили. Приказ подписал новый директор РЦОПа, который пришел к нам из воднолыжного спорта, — отметил Николай Козеко.

Он также рассказал, что сейчас Александра Романовская проходит реабилитацию после травмы.

— Официально Александру Романовскую уволили за прогулы. Но на самом деле у Саши была форс-мажорная ситуация — ее отец перенес инсульт, некому было возить его в больницу. Этим занималась Александра. Она звонила, объясняла, но никто в РЦОП не обратил на это внимания. Приказ вступит в силу 16 октября. Решение ангажированное. Мы, конечно, будем его оспаривать — заявил Козеко.

При этом главный тренер подчеркнул, что Александра Романовская продолжит тренироваться.

— Никто не может убрать ее из списочного состава нацкоманды без решения тренерского совета. Но зарплаты ее лишат.

Александра Романовская — чемпионка мира по лыжной акробатике и спортсменка года в Беларуси 2019. Ранее она подписала письмо спортсменов с требованиями к власти о прекращении насилия и проведении повторных выборов, а также вступила в Свободное объединение спортсменов Беларуси. Александра также участвовала в записи видеообращений к спортивным чиновникам против давления на спортсменов за их гражданскую позицию.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортсменку года в Беларуси фристайлистку Александру Романовскую уволили за прогулы. Эту информацию SPORT.TUT.BY сообщил главный тренер национальной команды Николай...
 
Новости дня
Новости разные
 
Компания Yara будет отслеживать соблюдение прав работников «Беларуськалия»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика