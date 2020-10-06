Спортменку года в Беларуси уволили «за прогулы». Ранее она открыто критиковала насилие

Источник материала: Tut.by

Спортсменку 2019 года в Беларуси, чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую уволили за прогулы. Эту информацию SPORT.TUT.BY сообщил главный тренер национальной команды Николай Козеко.





— Сегодня на собрании нам сообщили, что Саша Романовская уволена за прогулы из национальной команды. Ее поставили в известность вчера вечером.

Нацкоманда относится к министерству спорта. Но оно делегировало полномочия по руководству национальной командой в РЦОП, а здесь ее уволили. Приказ подписал новый директор РЦОПа, который пришел к нам из воднолыжного спорта, — отметил Николай Козеко.

Он также рассказал, что сейчас Александра Романовская проходит реабилитацию после травмы.

— Официально Александру Романовскую уволили за прогулы. Но на самом деле у Саши была форс-мажорная ситуация — ее отец перенес инсульт, некому было возить его в больницу. Этим занималась Александра. Она звонила, объясняла, но никто в РЦОП не обратил на это внимания. Приказ вступит в силу 16 октября. Решение ангажированное. Мы, конечно, будем его оспаривать — заявил Козеко.

При этом главный тренер подчеркнул, что Александра Романовская продолжит тренироваться.

— Никто не может убрать ее из списочного состава нацкоманды без решения тренерского совета. Но зарплаты ее лишат.

Александра Романовская — чемпионка мира по лыжной акробатике и спортсменка года в Беларуси 2019. Ранее она подписала письмо спортсменов с требованиями к власти о прекращении насилия и проведении повторных выборов, а также вступила в Свободное объединение спортсменов Беларуси. Александра также участвовала в записи видеообращений к спортивным чиновникам против давления на спортсменов за их гражданскую позицию.