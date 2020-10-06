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Послы Литвы и Польши покинули Беларусь
Источник материала: Навiны
Послы Литвы Андрюс Пулокас и Польши Артур Михальски покинули Беларусь.
В посольстве Литвы БелаПАН сообщили, что Пулокас уехал в Вильнюс для консультаций 5 октября.
Советник посольства Польши в Беларуси Аркадиуш Клембек также подтвердил отъезд главы польской дипмиссии. «Посол уехал еще вчера. Когда вернется, пока неизвестно», — сказал он.
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Послы Литвы Андрюс Пулокас и Польши Артур Михальски покинули Беларусь.
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