Послы Литвы и Польши покинули Беларусь

Послы Литвы Андрюс Пулокас и Польши Артур Михальски покинули Беларусь.





В посольстве Литвы БелаПАН сообщили, что Пулокас уехал в Вильнюс для консультаций 5 октября.

Советник посольства Польши в Беларуси Аркадиуш Клембек также подтвердил отъезд главы польской дипмиссии. «Посол уехал еще вчера. Когда вернется, пока неизвестно», — сказал он.