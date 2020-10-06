В Светлогорской больнице пьяный пациент ранил ножом врача

Врач анестезиолог-реаниматолог Светлогорской районной больницы пострадал в результате нападения на него нетрезвого пациента. Инцидент случился вечером 4 октября.





Нападавшим оказался 55-летний житель Светлогорска, находившийся на лечении в отделении травматологии. Мужчина выпил, начал вести себя неадекватно, забрал у соседа по палате кухонный нож.

В коридоре мужчина встретил врача анестезиолога-реаниматолога и беспричинно нанес ему удар в область грудной клетки. Пьяного пациента помог утихомирить другой врач.

Потерпевший получил непроникающее ранение и был госпитализирован.

Нападавший был задержан. Как сообщает Следственный комитет, ввиду нестабильного психического состояния мужчины ему оказана соответствующая медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 139 (покушение на убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемый нигде не работает, неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков.