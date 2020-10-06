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В Светлогорской больнице пьяный пациент ранил ножом врача
Источник материала: Навiны
Врач анестезиолог-реаниматолог Светлогорской районной больницы пострадал в результате нападения на него нетрезвого пациента. Инцидент случился вечером 4 октября.
Нападавшим оказался 55-летний житель Светлогорска, находившийся на лечении в отделении травматологии. Мужчина выпил, начал вести себя неадекватно, забрал у соседа по палате кухонный нож.
В коридоре мужчина встретил врача анестезиолога-реаниматолога и беспричинно нанес ему удар в область грудной клетки. Пьяного пациента помог утихомирить другой врач.
Потерпевший получил непроникающее ранение и был госпитализирован.
Нападавший был задержан. Как
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 139 (покушение на убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемый нигде не работает, неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков.
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Врач анестезиолог-реаниматолог Светлогорской районной больницы пострадал в результате нападения на него нетрезвого пациента. Инцидент случился вечером 4...
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