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В Светлогорской больнице пьяный пациент ранил ножом врача

06.10.2020 13:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Врач анестезиолог-реаниматолог Светлогорской районной больницы пострадал в результате нападения на него нетрезвого пациента. Инцидент случился вечером 4 октября.

В Светлогорской больнице пьяный пациент ранил ножом врача

Нападавшим оказался 55-летний житель Светлогорска, находившийся на лечении в отделении травматологии. Мужчина выпил, начал вести себя неадекватно, забрал у соседа по палате кухонный нож.

В коридоре мужчина встретил врача анестезиолога-реаниматолога и беспричинно нанес ему удар в область грудной клетки. Пьяного пациента помог утихомирить другой врач.

Потерпевший получил непроникающее ранение и был госпитализирован.

Нападавший был задержан. Как сообщает Следственный комитет, ввиду нестабильного психического состояния мужчины ему оказана соответствующая медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 139 (покушение на убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемый нигде не работает, неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков.

 

Фото svetcrb.by

 
 
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Врач анестезиолог-реаниматолог Светлогорской районной больницы пострадал в результате нападения на него нетрезвого пациента. Инцидент случился вечером 4...
 
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