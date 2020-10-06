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Представительство ЕС в Беларуси: отзыв послов не нарушит наше единство

06.10.2020 13:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вынужденный отзыв для консультаций послов Литвы и Польши из-за требований белорусского Министерства иностранных дел не нарушит единство Евросоюза, говорится в заявлении представительства ЕС.

Представительство ЕС в Беларуси: отзыв послов не нарушит наше единство

«Европейский союз основывается на солидарности. Во всем мире EC звучит как один голос. Требование властей Беларуси, чтобы Польша и Литва значительно сократили свое дипломатическое присутствие в Минске, вызывает сожаление и является контрпродуктивным», — отмечают в представительстве ЕС.

«Литва и Польша были вынуждены отозвать своих послов для консультаций. Такие попытки сделать мишенью отдельные страны союза не сумеют нарушить наше единство. Все страны ЕС призывают белорусские власти прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных мирных демонстрантов и политических заключенных, уважать свободу СМИ и гражданское общество и начать всеобщий национальный диалог с целью обеспечения суверенного, независимого, демократического и процветающего будущего Беларуси», — подчеркивается в заявлении.

После решения Евросоюза ввести санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц официальный Минск отозвал своих послов в Вильнюсе и Варшаве «для консультаций» и предложил Литве и Польше сделать аналогичный шаг, а также сократить количество дипломатов в своих посольствах — соответственно с 25 до 14 и с 50 до 18, чтобы «привести к паритету» штат диппредставительств с белорусскими загранучреждениями в этих странах.

Литва и Польша заявили, что не планируют отзывать послов и сокращать дипломатическое присутствие. В ответ на это пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз предупредил, что предложение отозвать послов и сократить штат диппредставительств обязательно к исполнению.

5 октября глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил об отзыве своего посла в Беларуси для консультаций. Вслед за ним такое заявление сделал глава МИД Польши Збигнев Рау.

Руководитель польского МИД также сообщил, что Евросоюз отзывает из Минска для консультаций часть послов. Он выразил благодарность партнерам по ЕС за солидарность с Польшей и Литвой. Рау подчеркнул, что все попытки обвинений какой-либо страны ЕС получат четкий и солидарный ответ.

Послы каких стран ЕС кроме Литвы и Польши покинут Минск, пока неизвестно.

После решения Евросоюза ввести санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц Минск отозвал своих послов в Вильнюсе и Варшаве «для консультаций» и предложил Литве и Польше сделать аналогичный шаг, а также сократить количество дипломатов в своих посольствах — соответственно с 25 до 14 и с 50 до 18, чтобы «привести к паритету» штат диппредставительств с белорусскими загранучреждениями в этих странах.

Литва и Польша заявили, что не планируют отзывать послов и сокращать дипломатическое присутствие.

В ответ на это пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз предупредил, что предложение отозвать послов и сократить штат диппредставительств обязательно к исполнению.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что требование белорусских властей «безосновательно и достойно сожаления». По его мнению, «это идет вразрез с логикой диалога и приведет к дальнейшей изоляции властей в Минске». «Попытки белорусских властей атаковать определенные государства — члены ЕС не приведут к ослаблению единства Евросоюза», — говорится в заявлении Борреля.

 
Теги: Минск
 
 
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