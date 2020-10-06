Тихановская рассказала, что будет с Лукашенко после победы народа

Большинство белорусов могли бы дать Александру Лукашенко спокойно уйти без каких-либо для него последствий. Такое мнение высказала 6 октября на брифинге в Берлине экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, сообщает ее телеграм-канал.





Журналисты поинтересовались у нее, какой будет судьба Лукашенко — дадут ли ему просто уйти, осудят ли его или с ним произойдет что-то другое. «У меня два взгляда на это: как личности и как национального лидера, — сказала Тихановская. — Я не могу простить его как личность. Однако как национальный лидер я должна принять решение, которое повлияет на историю страны. На этот счет есть разные мнения. Многие хотят, чтобы его судили. Но я думаю, что большинство просто дадут ему уйти, если он оставит нас в покое. Я считаю, вопрос требует диалога».

Говоря о собственном политическом будущем, Тихановская заявила, что настаивает на своей «переходной роли». «Не уверена, что вижу для себя политическое будущее, — сказала она. — Я не хотела себе эту роль. Не думаю, что останусь в политике после новых выборов: все же для меня это слишком сложно. Однако если в стране все в порядке и не нужно каждый день бояться за себя и близких, наверное, быть политиком проще».

На вопрос, может ли она поручиться за то, что президент России Владимир Путин не повторит с Беларусью украинский сценарий 2014 года, Тихановская ответила, что в данном случае не может быть уверена ни в чем. «Однако я призываю к диалогу, — подчеркнула она. — Это XXI век, мы цивилизованные люди — нет никакой нужды в войне и крови. Сесть и поговорить намного проще. Протест не контролируется из-за границы, не контролируется из России. Пару месяцев назад Лукашенко обвинял моего мужа и других людей в том, что их координирует Россия. Теперь он передумал и обвиняет Европу. Причина в том, что Лукашенко не понимает свой народ. Не хочет слышать его волю. Если Лукашенко и правда хочет знать, кого обвинять, ему стоит посмотреть в зеркало».

По словам Тихановской, молодые граждане Беларуси «гордятся тем, что творят историю», и не собираются уезжать. «Я не могу давать никаких гарантий, однако я уверена, что они будут бороться за мирное будущее. Они смелые и сильные», — заверила экс-кандидат в президенты.

Она также считает, что забастовки рабочих белорусских предприятий еще не исчерпали себя. Тихановская отметила, что «сразу после выборов рабочие вышли со своих заводов, и режим испугался, Лукашенко испугался».

«Из-за этого он начал давить на рабочих, и, конечно, люди испугались репрессий в отношении себя и своих семей. Но я знаю, что рабочие не простили насилие после выборов, и забастовки просто видоизменились — теперь это итальянские забастовки и самоорганизованные группы на рабочих местах. Возможно, они не так видны, но на прошлой неделе я общалась с рабочими и точно знаю: их протест продолжается», — подчеркнула экс-кандидат в президенты.

По сообщению пресс-службы Тихановской, сегодня в Берлине планируется ее встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.