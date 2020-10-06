ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Компания Yara будет отслеживать соблюдение прав работников «Беларуськалия»

06.10.2020 13:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Норвежская компания Yara, которая покупает белорусские калийные удобрения, намерена продолжать отслеживать соблюдение прав работников «Беларуськалия», сообщила БелаПАН директор по внешним коммуникациям компании Жозиан Кремер.

Компания Yara будет отслеживать соблюдение прав работников «Беларуськалия»

Она напомнила, что 18 сентября делегация Yara посетила Беларусь, встретилась с руководством «Беларуськалия», работниками компании и представителями профсоюзов (официального и независимого).

Основное внимание во время встреч уделялось вопросам безопасности и благополучию работников «Беларуськалия», подчеркнула Кремер. «Для нас было важно выразить обеспокоенность ситуацией в ходе личной встречи, на которой мы четко заявили, что надеемся на хорошее отношение к работникам», — сказала представитель компании. По ее словам, топ-менеджеры Yara договорились с руководством «Беларуськалия» о продолжении диалога и обсудили, какие шаги могут быть сделаны для решения возникших вопросов.

«Со своей стороны мы будем отслеживать все проблемы, внимательно следить за прогрессом, постоянно оценивать, были ли они решены или решаются. Мы также были рады, что смогли встретиться с профсоюзами и выслушать их озабоченность сложившейся ситуацией», — сказала Кремер.

Она сообщила, что Yara собирается продолжать диалог с представителями калийной отрасли Беларуси. «Мы намерены продолжить диалог с «Беларуськалием» и с Белорусской калийной компанией при условии, что наша озабоченность ситуацией будет учтена», — сказала Кремер.

Компания Yara намерена «постоянно оценивать влияние подхода», направленного на многосторонний диалог, добавила она.

Напомним, 15 сентября Yara — крупнейший в мире покупатель минеральных удобрений — распространила заявление, в котором выразила обеспокоенность ситуацией с правами человека в Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норвежская компания Yara, которая покупает белорусские калийные удобрения, намерена продолжать отслеживать соблюдение прав работников «Беларуськалия», сообщила...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко распорядился организовать в Беларуси производство картона и упаковки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика