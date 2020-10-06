«Не берите кредит, чтобы развивать дохлую лошадь» — парень пережил 4 провала, а теперь зарабатывает на дубовых бочках

Источник материала: ProBusiness



Антон Головенко. Фото из личного архива

Антон Головенко из Краснодара пробовал открыть бизнес 4 раза. Вкладывался в новое дело, но в лучшем случае добивался скромной прибыли, а в худшем — влезал в долги. Он почти отчаялся, когда, наконец, нашел свою нишу — вместе с женой открыл производство изделий из дуба «Бондарная Лавка» . Теперь компания Антона — один из крупнейших производителей дубовых бочек и кадок в России и СНГ. О том, как не сдаться под натиском неудач и сохранить энтузиазм для «того самого» проекта, Антон рассказал в материале.

Кредит и провал за 4 месяца — как я пытался начать свое дело

— Около 6 лет назад я решил попробовать свои силы в бизнесе. Как и многие новички, подумал открыть магазин детской одежды. Мы с женой взяли кредит в банке и вложили в дело около 3 млн российских рублей (около $ 42,7 тыс.). Магазин проработал всего 4 месяца. Продажи шли плохо. Оказалось, что родители предпочитали покупать малышам бюджетные товары или обходились б/у вещами. Пришлось признать, что зарабатывать на продаже детских товаров у нас не получится. Мы закрылись. Мало того, что мы потратили 3 млн российских рублей, так еще ушли на 2 млн в минус.

Это была поучительная история: не стоит брать кредит, чтобы развивать дохлую лошадь. Когда теряешь 5 млн российских рублей за 4 месяца, остается всего два варианта развития событий. Можно смириться с поражением, вернуться работать в найм и черт знает сколько лет пахать, чтобы отдать кредит. Или продолжать выстраивать бизнес, опираясь на приобретенный опыт. Я выбрал второй вариант и начал искать способы заработать, открыв все-таки свое дело.

Нашел объявление о продаже готового бизнеса — за 600 тыс. рос. руб. (около $ 8,5 тыс.) выкупил хостел. К счастью, ни одного месяца он не работал в минус. Но и прибыль была совсем скромная. Хостел был бюджетного сегмента, поэтому место в нем стоило недорого. Маржа была невысокой, а с аудиторией постоянно возникали проблемы, т. к. у нас останавливался специфический контингент.

Постоянно пропадали вещи, случались шумные попойки, а однажды одного из наших гостей чуть не зарезали. Год мы поддерживали хостел на плаву, но потом — сдались. Нервы просто не выдерживали от постоянных проблем с гостями. Продали за ту же сумму, за которую покупали.

Следующей попыткой выстроить бизнес стала игра на китайских новинках-трендах. Идея была простая: находить на Aliexpress необычные модные штучки, привозить их в Россию и продавать. Например, в свое время был пик популярности спиннеров — мы запустили лендинг и продавали их, заказав партию из Китая. В целом такой бизнес приносил небольшую прибыль, но мода на всякую ерунду проходила быстро. Я понял, что так не заработаю. В итоге до сих пор у меня осталось товаров примерно на 300 тыс. российских рублей (около $ 4,3 тыс.) — они уже никому не нужны.

Неудачи приводили к мысли, что бизнес — не для меня. Все деньги закончились. Мы с женой попали в глубочайшую долговую яму. Не знали, сможем ли заплатить за квартиру и продукты. А на руках двое детей… Предприняли еще одну отчаянную попытку — решили открыть клининговую компанию. Вложили всего 1,5 тыс. российских рублей (около $ 20) для запуска сайта. Компания оказывала услуги по уборке квартир в Краснодаре, Сочи, Ростове. Работниц нанимали только тогда, когда появлялись заказы.

Дело приносило прибыль каждый месяц на протяжении года. Мы вкладывались в интернет-маркетинг и развивали дело. Но без дополнительных стимулов рост был медленным. Через год мы с женой решили продать бизнес. Сделали это двумя частями: конкурентам — клиентскую базу, а другой компании — сайт с настроенной рекламой. Все вместе принесло нам около 200 тыс. российских рублей (около $ 2,6 тыс.).

Так за 5 лет я сменил 4 бизнеса. Каждый раз казалось — вот оно, то самое! Но проекты либо прогорали, либо развивались очень медленно, либо просто не подходили лично мне. И все равно я знал, что когда-нибудь найду свою нишу и подходящее дело. Просто верил, что это произойдет — рано или поздно.

Бизнес-идея из отпуска — найти потомственного бондаря

Однажды я отдыхал с женой в Туапсе. Остановились у местной жительницы, которая занималась домашним виноделием. На юге многие готовят вина в своих хозяйствах. Женщина оказалась радушной и гостеприимной — не только угощала нас, но и показала, как и что устроено в этом процессе.

Тогда я обратил внимание на большие пластиковые синие бочки во дворе. В них вино настаивалось. И на вкусе напитка это сказывалось не лучшим образом. Я подумал, что пластик — явно не подходящий материал. Спросил женщину: «А деревянных не нашлось?» Тогда она объяснила, что бондарей — людей, которые делают бочки, — в России совсем мало, поэтому найти и заказать подходящую тару сложно.



Фото из личного архива

Я пожал плечами и продолжил наслаждаться отдыхом. Но разговор с местной виноделкой отложился в памяти.

Прошло два года. Мы с супругой обсуждали, какие еще ниши можно было бы рассмотреть для запуска бизнеса после всех наших злоключений. У нас было несколько идей, в том числе и с бондарным делом, но мы не могли определиться. «Не знаешь, что делать? Сделай бочку!» — подумал я.

Это забавная пасхалка Google: если ввести в поисковик фразу do a barrel roll — ваш экран сделает «сальто». Такое вот развлечение для тех, кто бездельничает за компьютером.

Мы с женой разместили на Avito объявление о продаже бочек. Буквально сразу начали получать заказы от людей из разных городов России. Спрос был живой. Мы судорожно бросились искать, где можно купить бочки, чтобы предложить заинтересованным людям. Товара-то у нас не было! Мы взяли предоплату, поэтому нужно было во что бы то ни стало найти бочки и отправить клиенту.



Фото из личного архива

Несколько часов поисков вывели нас на мужчину, который был профессиональным бондарем. Он занимался изготовлением бочек аж с 1969 года, его обучил отец. У него мы и заказали товар, который потом отправили заказчику. Бондарь готов был передать знания ученикам. Мы с женой поняли, что это наш шанс, и предложили сотрудничество. Договорились и начали работать.

Развитие бизнеса: от 40 до 9 тысяч бочек за 3 года

Начиналось все с аренды небольшого цеха, в котором работали всего два бондаря. При таких мощностях мы могли изготавливать и продавать по 40 бочек в месяц.

Основная сложность работы заключалась в том, что не существует специализированного оборудования для производства бондарных изделий. Вся та аппаратура, что у нас появлялась, либо была сделана руками самих бондарей, либо изготавливалась по индивидуальному заказу и стоила довольно дорого.



Фото из личного архива

Вторая сложность связана с доступностью самого материала. Для изготовления бочек подходит дуб, который растет только на черноморском побережье — Геленджикский или Туапсинский районы. Это значит, что мы «привязаны» к этой территории и можем размещать производство только в этой части России.

Мы оборудовали цех, как могли, и производили бочки, постепенно наращивая объемы. Если в 2016 году мы выпускали всего 100–150 бочек в месяц, то в 2017 — уже по 600 и более.

2018 год стал для компании тяжелым. На юг России обрушились ливни, которые повлияли на всю сферу деревообработки, в том числе и на бондарное производство. Нам пришлось отказаться от амбициозных планов по наращиванию мощностей производства. Однако в количественном отношении мы все равно выросли: в 2017 году компания произвела 8072 бочки, а в 2018 — 9256 единиц.



Певица Анастасия Макеева — клиент. Фото из личного архива

Клиенты находили нас через интернет. Мы запустили сайт, завели аккаунты и страницы в социальных сетях и продолжали размещать объявления на торговых площадках. К нам обращались виноделы и представители домашних хозяйств. Вместе с заказами мы получали и обратную связь, за счет чего могли совершенствовать продукт и понимать, на какие еще товары есть спрос со стороны целевой аудитории.

Благодаря обратной связи мы запускали новые направления деятельности. Например, уже более 2 лет существует производство предметов интерьера и декора — зачастую тоже в виде бочек. Основные клиенты — компании из сферы HoReCa, т. е. кафе и рестораны, которые хотят оформить стилизованный интерьер. Мы изготавливаем столы, стулья, раковины в виде бочек.



Фото из личного архива

Производим подарочно-сувенирную продукцию — деревянные пивные кружки, стопки, коробочки и др.



Фото из личного архива

Также начали выпускать торцевые разделочные доски для кухонь. Их чаще всего приобретают повара и работники ресторанной сферы, но бывают и заказы для обычных домашних кухонь, если хозяева — ценители.

Результаты и планы: «Каждую "шишку" с гордостью "показываю"»

Компания «Бондарная Лавка» работает уже более 4 лет. Это производство бондарных изделий полного цикла: от обработки сырья до реализации конечному потребителю (оптом и в розницу). На данный момент мы занимаем одну из лидирующих позиций по продажам бондарных изделий в России и СНГ.

«Бондарная Лавка» занимает три здания, в которых расположено 5 производственных цехов. В основном занимаемся изготовлением бочек (85% объема производства) и кадок для засолки. В месяц реализуем около 1000 единиц. В ассортименте — бочки объемом от 3 до 400 литров и кадки от 5 до 200 литров.

95% нашей продукции реализуется в России, Беларуси и Казахстане, есть разовые заказы для дальнего зарубежья. При этом Краснодар, где мы работаем, — далеко не на первом месте по продажам.

Примерно 60% продаж — в розницу. Но есть и оптовые заказы, у нас порядка 50 дилеров — в основном это интернет и офлайн-магазины, которые реализуют товары для виноделия и самогоноварения.



Фото из личного архива

Самый популярный товар — дубовая бочка объемом 10 литров. 31% от общего количества всех изготовленных нами бочек составили именно 10-литровки. Розничная цена — 5090 рос. руб. Их используют для производства домашнего коньяка или кальвадоса.

Сейчас оборот компании — около 6 млн рос. руб. (около $ 76,7 тыс.) в месяц, т. е. около $ 1 млн в год. Стоимость проекта оценивается примерно в $ 640 тыс. На предприятии работает 45 человек. Рентабельность — около 12%.

На рынке СНГ мы уже стали узнаваемым брендом в своем сегменте. Сейчас наши планы — расширяться до международного уровня. У нас уже был удачный опыт сотрудничества с Вьетнамом — провели крупную оптовую сделку.

Мы рассчитываем наладить устойчивое сотрудничество с компаниями в Китае и Юго-Восточной Азии. Уже получаем запросы из этого региона, но пока не имеем достаточных мощностей для расширения. Поэтому главная задача ближайших месяцев — нарастить производственную базу и обучить персонал для работы. Это потребует вложений, поэтому пока мы аккумулируем средства, чтобы направить их на развитие.

Я даже отчасти рад, что у меня столько негативного опыта в ведении бизнеса. Во-первых, это знания, которые я вряд ли мог бы получить каким-то другим образом. Во-вторых, неудачи отрезвляют и помогают быть реалистом, здраво оценивать свои возможности и перспективы.

Кроме того, на своих ошибках я научился нескольким вещам, которые важно знать предпринимателю. Например, новичкам всегда советуют начинать с написания бизнес-плана. А я считаю, что это чушь, а не совет! Бизнес-планы почти никогда не имеют ничего общего с реальностью. Но об этом никогда не узнаешь, не набив собственных шишек. У меня их минимум 4 штуки. Каждую из них я ценю и даже иногда с гордостью «показываю». Это мой путь — его не нужно стыдиться.

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