Туман, грозы и дожди: штормпредупреждение снова объявили в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт - Sputnik. Желтый уровень опасности объявили в Беларуси на среду из-за тумана, гроз и сильных дождей, об этом сообщили в Белгидрометцентре.

Текущая неделя в стране началась со штормовых предупреждений. Опасения синоптиков вызывает ветер, дожди и грозы и туман. Желтый уровень опасности продлили и на среду.

"В ночные и утренние часы 7 октября в отдельных районах республики ожидается туман. Ночью местами по Гомельской и Могилевской областям – грозы и сильные дожди", - рассказали синоптики.

В среду погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по восточной половине республики скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта. Будет облачно с прояснениями. По восточной половине страны пройдут дожди, ночью местами по Гомельской и Могилевской областям - грозы и сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Ожидается южный, юго-восточный умеренный ветер.

Минимальная температура воздуха в ночные часы составит +7..+13°С, в середине дня потеплеет до +13..+19°С, по юго-западу республики воздух прогреется до +21°С.

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