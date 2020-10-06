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ОДКБ подтверждает: Ереван не примет участия в учениях "Нерушимое братство"

06.10.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтверждает, что военные Армении не примут участия в миротворческих учениях "Нерушимое братство-2020", сообщил РИА Новости пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

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"Подтверждаем, что армянская сторона не примет участие в миротворческих учениях "Нерушимое братство-2020", проведение которых запланировано на территории Республики Беларусь с 12 по 16 октября", - сказал он.

Военнослужащие из закавказской республики приняли решение отказаться от участия в маневрах на белорусской территории после обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2020", где будут отработаны вопросы подготовки и ведения миротворческой операции, пройдут с 12 по 16 октября на белорусском полигоне "Лосвидо". Участие в учениях планировали принять подразделения от шести государств-членов ОДКБ: России, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Армении и НКР введено военное положение, объявлена мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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Теги: Минск
 
 
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Проведение учений "Нерушимое братство" запланировано в Беларуси с 12 по 16 октября, в них ожидалось участие России, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и...
 
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