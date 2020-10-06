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Ночь протестов в фотографиях: что произошло в Кыргызстане

06.10.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В воскресенье в Кыргызстане прошли парламентские выборы, в результате которых в новый состав вошли представители четырех партий из 16; несогласные с итогами выборов вышли на митинги на улицы Бишкека. 

Участники акции протеста пришли к "Белому дому" и предприняли попытку штурма ворот, после чего начались столкновения с милицией. Силовики пытались разогнать протестующих с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. Столкновения между силовиками и протестующими длились на протяжении нескольких часов. В результате столкновений, по последним данным, пострадали 590 человек, 13 из них находятся в реанимации. Кроме того, один человек погиб. Были ранены несколько известных политиков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Протесты в Кыргызстане: захват зданий и освобождение экс-президента

Протестующие и примкнувшие к ним некоторые силовики сумели занять "Белый дом" и освободили из заключения бывшего премьер-министра Сапара Исакова и бывшего президента Алмазбека Атамбаева, а также некоторых других политиков.

Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. После этого на членов команды бывшего президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Он неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.

Как заявил во вторник первый замглавы Международного комитета Совфеда России Владимир Джабаров, в Бишкеке идет борьба кланов, и каждые выборы заканчиваются протестом проигравшей стороны. В республики нет стабильности, и как бы прозрачно не были организованы выборы, всегда будут несогласные с их результатами, отметил он.

Парламент Киргизии на фоне протестов соберется на экстренное заседание.

 
 
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Минувшей ночью после парламентских выборов протестующие против их результатов сумели занять "Белый дом" и освободили из заключения бывшего премьер-министра...
 
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