ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очередникам предложат «каркасник» возле «Ковальской Слободы». Рентабельность ограничена, но есть нюанс

06.10.2020 13:37 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Не так часто в Минске появляются новостройки, квартиры в которых предлагают обычным очередникам (независимо от даты постановки на учет нуждающихся). Как раз такой дом начинают возводить в районе станции метро «Ковальская Слобода». Говорят, рентабельность застройщика будет ограничена 5%. Однако есть нюанс.

Дом возводится на улице Жуковского, недалеко от развязки с Аэродромной. Место хоть и шумное, но перспективное — совсем рядом станция метро «Ковальская Слобода» и строящийся район «Минск-Мир», где обещан крупный торговый центр.

Очередникам предложат «каркасник» возле «Ковальской Слободы». Рентабельность ограничена, но есть нюанс
Очередникам предложат «каркасник» возле «Ковальской Слободы». Рентабельность ограничена, но есть нюанс
Очередникам предложат «каркасник» возле «Ковальской Слободы». Рентабельность ограничена, но есть нюанс

Судя по рендерам, размещенным на заборе стройки, дом будет каркасным. Рядом с многоэтажкой возведут паркинг со встроенными помещениями общественного назначения. Застройщиком выступает «Минский домостроительный комбинат».

Очередникам предложат «каркасник» возле «Ковальской Слободы». Рентабельность ограничена, но есть нюанс

В офисе застройщика нам подтвердили, что дом возводится для граждан из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий. Основанием для заключения договора долевого строительства будет служить справка о том, что человек числится в очереди.

Приблизительные цены в «Минском домостроительном комбинате» пока не называют, но говорят, что рентабельность этой стройки будет ограничена 5%. Правда, есть нюанс — квартиры будут продаваться вместе с машино-местами в паркинге. Проектную декларацию стоит ожидать к концу года.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не так часто в Минске появляются новостройки, квартиры в которых предлагают обычным очередникам (независимо от даты постановки на учет нуждающихся). Как раз такой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шахтера, приковавшего себя наручниками в забое в знак протеста, осудили на 15 суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика