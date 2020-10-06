Очередникам предложат «каркасник» возле «Ковальской Слободы». Рентабельность ограничена, но есть нюанс

Источник материала: Onliner

Не так часто в Минске появляются новостройки, квартиры в которых предлагают обычным очередникам (независимо от даты постановки на учет нуждающихся). Как раз такой дом начинают возводить в районе станции метро «Ковальская Слобода». Говорят, рентабельность застройщика будет ограничена 5%. Однако есть нюанс.

Дом возводится на улице Жуковского, недалеко от развязки с Аэродромной. Место хоть и шумное, но перспективное — совсем рядом станция метро «Ковальская Слобода» и строящийся район «Минск-Мир», где обещан крупный торговый центр.













Судя по рендерам, размещенным на заборе стройки, дом будет каркасным. Рядом с многоэтажкой возведут паркинг со встроенными помещениями общественного назначения. Застройщиком выступает «Минский домостроительный комбинат».





В офисе застройщика нам подтвердили, что дом возводится для граждан из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий. Основанием для заключения договора долевого строительства будет служить справка о том, что человек числится в очереди.

Приблизительные цены в «Минском домостроительном комбинате» пока не называют, но говорят, что рентабельность этой стройки будет ограничена 5%. Правда, есть нюанс — квартиры будут продаваться вместе с машино-местами в паркинге. Проектную декларацию стоит ожидать к концу года.