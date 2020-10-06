﻿ Шахтера, приковавшего себя наручниками в забое в знак протеста, осудили на 15 суток. 21.by
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Шахтера, приковавшего себя наручниками в забое в знак протеста, осудили на 15 суток

06.10.2020 13:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Шахтера «Беларуськалия» Юрия Корзуна, в начале сентября объявившего мирный протест на рабочем месте и отказавшегося подниматься из забоя на глубине в 305 метров, сегодня осудили на 15 суток. Правда, совсем не за то, что он пару недель назад приковал себя наручниками в шахте, а за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Как рассказали нам в стачкоме «Беларуськалия», в субботу, 3 октября, активисты пригласили всех неравнодушных людей, поддерживающих деятельность стачкома, на встречу в местном парке Четырех стихий. На нее пришли не только жители Солигорска, но и приезжие из других городов. Всего собралось 50—100 человек.

— Хотели просто познакомиться, пообщаться, попить чай с печеньками. В милиции нам дали на это добро, предупредив только, чтобы все было чинно, благородно, без лозунгов и провокаций. Мы согласились. Поговорили, пофотографировались, после чего Юра Корзун предложил провести для гостей экскурсию по городу. Как только колонна выдвинулась из парка на городскую площадь, налетели люди в черном и начали задерживать, — сообщил один из активистов стачкома.

По словам Петра, всего задержали 19 человек. Статья классическая — 23.34 КоАП. Кто-то отделался штрафом, кому-то повезло меньше. Юрия Корзуна и главу стачкома «Беларуськалия» Сергея Черкасова суд приговорил к 15 суткам ареста, еще нескольких стачкомовцев — к 10 суткам.

 
Теги: знакомства
 
 
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Шахтера «Беларуськалия» Юрия Корзуна, в начале сентября объявившего мирный протест на рабочем месте и отказавшегося подниматься из забоя на глубине в 305 метров,...
 
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