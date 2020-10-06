Нобелевскую премию по физике вручат за исследования космоса и черной дыры

Источник материала: Onliner

На этой неделе проходит объявление лауреатов Нобелевской премии. Вчера определили победителей в области медицины, а сегодня стали известны лауреаты в сфере физики. Нобелевскую премию разделили между собой ученые за два исследования. Оба — за изучение космоса.

Роджер Пенроуз из Оксфордского университета удостоился премии за «открытие, согласно которому образование черной дыры есть надежное предсказание общей теории относительности». Также Нобелевскую премию в области физики вручат ученым Реинхарду Гензелю (Калифорнийский университет, Институт внеземной физики Общества Макса Планка) и Андреа Гезе (Калифорнийский университет) за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре галактики».

Нобелевская премия по физике в промежутке между 1901 и 2019 годами вручалась 113 раз. В прошлом году премия в этой области досталась за вклад в улучшение понимания эволюции Вселенной и места Земли в космосе троим ученым: Джиму Пиблсу, Мишелю Майору и Дидье Кело.