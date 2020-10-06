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Нобелевскую премию по физике вручат за исследования космоса и черной дыры
Источник материала: Onliner
На этой неделе проходит объявление лауреатов Нобелевской премии. Вчера
Роджер Пенроуз из Оксфордского университета удостоился премии за «открытие, согласно которому образование черной дыры есть надежное предсказание общей теории относительности». Также Нобелевскую премию в области физики вручат ученым Реинхарду Гензелю (Калифорнийский университет, Институт внеземной физики Общества Макса Планка) и Андреа Гезе (Калифорнийский университет) за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре галактики».
Нобелевская премия по физике в промежутке между 1901 и 2019 годами вручалась 113 раз. В прошлом году премия в этой области досталась за вклад в улучшение понимания эволюции Вселенной и места Земли в космосе троим ученым: Джиму Пиблсу, Мишелю Майору и Дидье Кело.
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