﻿ Аналитики: Microsoft еще раз купит Nokia. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аналитики: Microsoft еще раз купит Nokia

06.10.2020 13:37 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Можно дважды войти в одну и ту же реку. Аналитики считают, что Microsoft думает именно так и собирается в 2021 году еще раз приобрести Nokia. Если в 2014 году американцев интересовало телефонное подразделение финской компании, то сейчас они нацелились на телекоммуникационное подразделение. Об этом пишут аналитики фирмы CCS Insight.

Они предсказывают, что в следующем году крупная технологическая компания из США купит Nokia Networks. В качестве вероятных покупателей называют Microsoft и Intel. Американских гигантов интересует телеком-бизнес, так как США запрещает поставки оборудования для сетей связи от таких китайских компаний, как Huawei.

На прошлой неделе Nokia заключила сделку с крупнейшим британским оператором связи BT на поставку телекоммуникационного оборудования. На фоне запретов иметь дело с китайцами бизнес Nokia может пойти в гору.

— Microsoft проявила реальный интерес к телекоммуникационному пространству. В этом году они уже сделали два приобретения [Metaswitch и Affirmed Networks]... и все это для того, чтобы получить некоторый опыт в области 5G и телекоммуникаций, а также контакты в отрасли. Мы считаем, что Nokia может стать потенциальной мишенью для Microsoft, — заявил Кестер Манн, директор CCS Insight по работе с клиентами.

Смартфон Nokia 8.3 5G 8GB/128GB (синий)
Android, экран 6.81" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 765G, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
1670 р.
3 предложения
Смартфоны Nokia в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Можно дважды войти в одну и ту же реку. Аналитики считают, что Microsoft думает именно так и собирается в 2021 году еще раз приобрести Nokia. Если в 2014 году американцев...
 
Новости дня
Новости разные
 
Послы Литвы и Польши покинули Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика