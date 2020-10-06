Аналитики: Microsoft еще раз купит Nokia

Источник материала: Onliner

Можно дважды войти в одну и ту же реку. Аналитики считают, что Microsoft думает именно так и собирается в 2021 году еще раз приобрести Nokia. Если в 2014 году американцев интересовало телефонное подразделение финской компании, то сейчас они нацелились на телекоммуникационное подразделение. Об этом пишут аналитики фирмы CCS Insight.

Они предсказывают, что в следующем году крупная технологическая компания из США купит Nokia Networks. В качестве вероятных покупателей называют Microsoft и Intel. Американских гигантов интересует телеком-бизнес, так как США запрещает поставки оборудования для сетей связи от таких китайских компаний, как Huawei.

На прошлой неделе Nokia заключила сделку с крупнейшим британским оператором связи BT на поставку телекоммуникационного оборудования. На фоне запретов иметь дело с китайцами бизнес Nokia может пойти в гору.

— Microsoft проявила реальный интерес к телекоммуникационному пространству. В этом году они уже сделали два приобретения [Metaswitch и Affirmed Networks]... и все это для того, чтобы получить некоторый опыт в области 5G и телекоммуникаций, а также контакты в отрасли. Мы считаем, что Nokia может стать потенциальной мишенью для Microsoft, — заявил Кестер Манн, директор CCS Insight по работе с клиентами.