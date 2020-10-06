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Спортсменка года Александра Романовская уволена. Ее тренер назвал решение ангажированным
06.10.2020 13:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
Чемпионка мира по фристайлу уволена за прогулы из национальной команды. Ранее Александра участвовала в записи видеообращений к спортивным чиновникам против давления на спортсменов за их гражданскую позицию.
Как сообщил
«Решение ангажированное. Мы, конечно, будем его оспаривать», — заявил Козеко.
При этом главный тренер подчеркнул, что Александра Романовская продолжит тренироваться.
Александра Романовская — чемпионка мира по лыжной акробатике и спортсменка года в Беларуси 2019.
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Чемпионка мира по фристайлу уволена за прогулы из национальной команды. Ранее Александра участвовала в записи видеообращений к спортивным чиновникам против...
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