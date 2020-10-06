Спортсменка года Александра Романовская уволена. Ее тренер назвал решение ангажированным

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Чемпионка мира по фристайлу уволена за прогулы из национальной команды. Ранее Александра участвовала в записи видеообращений к спортивным чиновникам против давления на спортсменов за их гражданскую позицию.

Как сообщил Tut.by главный тренер национальной команды Николай Козеко, сейчас Александра Романовская проходит реабилитацию после травмы. Он пояснил, что у спортсменки возникла форс-мажорная ситуация — ее отец перенес инсульт, и его нужно было возить в больницу. Этим занималась Александра. Несмотря на то, что она объясняла ситуацию, ее все же уволили.

«Решение ангажированное. Мы, конечно, будем его оспаривать», — заявил Козеко.

При этом главный тренер подчеркнул, что Александра Романовская продолжит тренироваться.

Александра Романовская — чемпионка мира по лыжной акробатике и спортсменка года в Беларуси 2019.