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Судебное заседание по делу о приобретении и использовании вредоносного ПО проходит в Минске

06.10.2020 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Заводского района Минска проходит первое судебное заседание по уголовному делу об использовании вредоносной программы с целью несанкционированного копирования информации в компьютерной системе, сообщает БелТА.



Согласно материалам дела, обвиняемый в период с 14 сентября 2016 года по 24 марта 2019-го на территории Минска и городского поселка Зельва Гродненской области, используя компьютерную технику, ресурсы Интернета и proxy-сервис, купил вредоносное программное обеспечение.

С помощью него мужчина смог подобрать логины и пароли к учетным записям не менее 490 интернет-ресурсов, с которых в дальнейшем копировал информацию.

Его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 354 («Разработка, использование либо распространение вредоносных программ») УК Республики Беларусь.
 
Теги: Минск
 
 
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В суде Заводского района Минска проходит первое судебное заседание по уголовному делу об использовании вредоносной программы с целью несанкционированного...
 
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