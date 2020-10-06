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Судебное заседание по делу о приобретении и использовании вредоносного ПО проходит в Минске
Источник материала: Партизан
В суде Заводского района Минска проходит первое судебное заседание по уголовному делу об использовании вредоносной программы с целью несанкционированного копирования информации в компьютерной системе, сообщает
Согласно материалам дела, обвиняемый в период с 14 сентября 2016 года по 24 марта 2019-го на территории Минска и городского поселка Зельва Гродненской области, используя компьютерную технику, ресурсы Интернета и proxy-сервис, купил вредоносное программное обеспечение.
С помощью него мужчина смог подобрать логины и пароли к учетным записям не менее 490 интернет-ресурсов, с которых в дальнейшем копировал информацию.
Его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 354 («Разработка, использование либо распространение вредоносных программ») УК Республики Беларусь.
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В суде Заводского района Минска проходит первое судебное заседание по уголовному делу об использовании вредоносной программы с целью несанкционированного...
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