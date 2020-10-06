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В театре им. М. Горького временно отменяют спектакли

06.10.2020 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В НАДТ им. М. Горького с 6 по 17 октября включительно отменяются все спектакли в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в учреждении культуры.


Речь идет как о большой, так и о малой сценах. Так, в указанный период зрители не смогут посетить следующие спектакли:

6 октября — «Уходил супруг от супруги» (Малая сцена НАДТ имени М. Горького);

7 октября — «Леди на день» (сцена ДК профсоюзов);

8 октября — «Как стать богатым» (сцена ДК профсоюзов);

9 октября — «Оскар и Розовая Дама» (Малая сцена НАДТ имени М. Горького);

10 октября — «Эдип» (Малая сцена НАДТ имени М. Горького);

13 октября — «Пане Коханку» (сцена ДК профсоюзов);

14 октября — «Горе от ума» (сцена ДК профсоюзов);

15 октября — «Двенадцатая ночь» (сцена ДК профсоюзов);

16 октября — «Оскар и Розовая Дама» (Малая сцена НАДТ имени М. Горького);

17 октября — «Эдип» (Малая сцена НАДТ имени М. Горького).


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Теги: Минск
 
 
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В НАДТ им. М. Горького с 6 по 17 октября включительно отменяются все спектакли в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией. Об этом корреспонденту...
 
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