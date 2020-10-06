В театре им. М. Горького временно отменяют спектакли





Речь идет как о большой, так и о малой сценах. Так, в указанный период зрители не смогут посетить следующие спектакли:





6 октября — «Уходил супруг от супруги» (Малая сцена НАДТ имени М. Горького);





7 октября — «Леди на день» (сцена ДК профсоюзов);





8 октября — «Как стать богатым» (сцена ДК профсоюзов);





9 октября — «Оскар и Розовая Дама» (Малая сцена НАДТ имени М. Горького);





10 октября — «Эдип» (Малая сцена НАДТ имени М. Горького);





13 октября — «Пане Коханку» (сцена ДК профсоюзов);





14 октября — «Горе от ума» (сцена ДК профсоюзов);





15 октября — «Двенадцатая ночь» (сцена ДК профсоюзов);





16 октября — «Оскар и Розовая Дама» (Малая сцена НАДТ имени М. Горького);





17 октября — «Эдип» (Малая сцена НАДТ имени М. Горького).









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Приобретенные билеты можно сдать в кассе театра по адресу: ул. Володарского, 5.





По всем вопросам просят обращаться по телефонам: (8 017) 270-99-66 (администратор); (8 017) 270-66-70 (касса).