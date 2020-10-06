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В театре им. М. Горького временно отменяют спектакли
Источник материала: Партизан
В НАДТ им. М. Горького с 6 по 17 октября включительно отменяются все спектакли в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией. Об этом корреспонденту агентства
Речь идет как о большой, так и о малой сценах. Так, в указанный период зрители не смогут посетить следующие спектакли:
6 октября — «Уходил супруг от супруги» (Малая сцена НАДТ имени М. Горького);
7 октября — «Леди на день» (сцена ДК профсоюзов);
8 октября — «Как стать богатым» (сцена ДК профсоюзов);
9 октября — «Оскар и Розовая Дама» (Малая сцена НАДТ имени М. Горького);
10 октября — «Эдип» (Малая сцена НАДТ имени М. Горького);
13 октября — «Пане Коханку» (сцена ДК профсоюзов);
14 октября — «Горе от ума» (сцена ДК профсоюзов);
15 октября — «Двенадцатая ночь» (сцена ДК профсоюзов);
16 октября — «Оскар и Розовая Дама» (Малая сцена НАДТ имени М. Горького);
17 октября — «Эдип» (Малая сцена НАДТ имени М. Горького).
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Приобретенные билеты можно сдать в кассе театра по адресу: ул. Володарского, 5.
По всем вопросам просят обращаться по телефонам: (8 017) 270-99-66 (администратор); (8 017) 270-66-70 (касса).
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В НАДТ им. М. Горького с 6 по 17 октября включительно отменяются все спектакли в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией. Об этом корреспонденту...
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