Сбербанк прогнозирует скорое ухудшение ситуации в экономике Беларуси

Аналитики центра макроэкономических исследований российского «Сбербанка» называют прогноз нулевого роста белорусской экономики, на который ранее надеялось белорусское правительство, «крайне маловероятным сценарием». По итогам января—августа падение экономики Беларуси составило 1,3%. Вероятнее всего, до конца года рецессия только усилится.





Из положительных явлений в докладе отмечается удачный ход уборочной кампании и небольшой рост розничной торговли. Однако это можно назвать своеобразной ложкой мёда в бочке дёгтя. Тот же рост торговли связан с желанием населения как можно скорее избавиться от рублёвых накоплений из-за ожидания девальвации национальной валюты





Кроме того, на фоне сокращения производства официальная статистика рапортует об увеличении реальных доходов населения. Попросту говоря, Лукашенко в очередной раз запустил «печатный станок», а значит, дальнейшее падение рубля и увеличение инфляции неизбежны.





"Несмотря на прохождение пика политического кризиса и частичную остановку кредитования, август продемонстрировал сравнительно неплохие экономические результаты. Падение ВВП по итогам 8 месяцев составило 1,3% против 1,6% месяцем ранее. По нашим расчетам это эквивалентно росту экономики в августе на 0,8% после сокращения на 1% в июле.





Дополнительную поддержку, по сравнению с предыдущем месяцем, оказал сектор сельского хозяйства. Его положительный вклад в рост увеличился с 0,1 процентного пункта до 0,4, а рост валовой добавленной стоимости отрасли в январе-августе составил 8,1%. Статистика ярко проиллюстрировала предварительные итоги уборочной кампании – благоприятные погодные условия способствовали сбору хорошего урожая", - говорится в докладе.





Промышленность, напротив, как отмечают эксперты, перешла к сокращению объемов производства. В августе падение составило 0,1%, после роста на 1,1% в июле.





"На результаты продолжают оказывать давление перебои с поставками нефти, которые привели к сжатию нефтепереработки на 10,2% в год. Проблемы с экспортом калийных удобрений сказались на выпуске химической продукции, снизившемся в августе на 6,3%. Вместе с промышленностью вполне закономерно сократилась и транспортная отрасль: грузооборот железнодорожного транспорта в августе ниже на 8%, а совокупный грузооборот – на 2,3%", - говорится в докладе.





Эксперты отмечают, что несмотря на жесткие экономические условия, реальные зарплаты продолжают быстро расти. В августе рост составил 7,6%, при увеличении реальных располагаемых доходов населения на 5,4% в январе-июле.





"Мы ассоциируем подобную динамику с государственными предприятиями, через которые реализуется знакомый инструмент поддержки потребительского спроса. Последний транслируется в рост оборота розничной торговли, составившего 2,7% в январе-августе".





Эксперты "Сбербанка" напоминают, что политика стимулирования доходов в прошлом уже приводила к значительным проблемам. Накопление дополнительных дисбалансов и сейчас создает существенные риски для курса белорусского рубля и инфляции.





Эффект остановки кредитования еще не успел полностью отразиться на скорости роста ВВП, но эксперты ожидают ухудшения состояния экономической активности в ближайшие месяцы.





"Прогноз нулевого роста по итогам года, озвученный министром экономики, становится крайне маловероятным сценарием развития событий", - сказано в докладе