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TUT.by: посол Германии уедет из Беларуси вслед за послами Польши и Литвы

06.10.2020 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня Беларусь покинет посол Германии Манфред Хутеррер — он отозван в Берлин для консультаций. Об этом пишет портал TUT.by со ссылкой на информированные источники.




Накануне нашу страну покинули посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас.

2 октября МИД Беларуси отозвал своих послов из Польши и Литвы и потребовал соответствующих действий от этих стран. Также официальный Минск потребовал сократить штат дипломатических представительств Польши и Литвы в Беларуси — до уровня белорусских представительств в этих странах. 

5 октября Литва и Польша отозвали своих послов. При этом руководитель польского МИД Збигнев Рау заявил, что часть послов стран ЕС также покинет Беларусь — в знак солидарности с Литвой и Польшей. 

Представительство ЕС в Беларуси в обращении, размещенном в соцсетях, отметило, что Евросоюз основан на солидарности: "Требование властей Беларуси, чтобы Польша и Литва значительно сократили свое дипломатическое присутствие в Минске, вызывает сожаление и является контрпродуктивным. Литва и Польша были вынуждены отозвать своих послов для консультаций. Такие попытки сделать мишенью отдельные страны Союза не смогут нарушить наше единство. Все страны ЕС призывают белорусские власти прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных мирных демонстрантов и политических заключенных, уважать свободу СМИ и гражданское общество и начать всеобщий национальный диалог с целью обеспечения суверенного, независимого, демократического и процветающего будущего Беларуси".
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня Беларусь покинет посол Германии Манфред Хутеррер — он отозван в Берлин для консультаций. Об этом пишет портал TUT.by со ссылкой на информированные...
 
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