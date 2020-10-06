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Нобеля по физике присудили за исследования черных дыр

06.10.2020 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Награду получили Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гез


Нобелевскими лауреатами по физике 2020 года стали Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гез. 

Пенроузу премию присудили за открытие того, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности, а Генцелю и Гез – за открытие супермассивного компактного объекта в центре Млечного Пути, рассказал официальный представитель Нобелевского комитета. Трансляцию церемонии идет на Youtube-канале Нобелевского фонда.

​​​​​​В 2020 году церемонии вручения премии не будет: медали и дипломы лауреатам передадут либо сотрудники посольств Швеции в разных странах, либо обладатели премий прошлых лет. Кроме этого лауреатам выплатят сумму в 10 млн крон (около 87,7 млн рублей).

В прошлом году премию получили канадский космолог Джеймс Пиблз – "за теоретические открытия в физической космологии", а также астрофизик Мишель Майор и астроном Дидье Кело – "за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды".
 
 
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Награду получили Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гез
 
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