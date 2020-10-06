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В Волковыске пьяный мужчина угнал Renault, сбил и прокатил на капоте милиционера. Приговор суда

06.10.2020 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель, который сбил и прокатил на капоте милиционера в Волковыске, получил 3 года и 9 месяцев колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Напомним, происшествие случилось вечером 5 июля на улице Панковой. Сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителю Renault, но тот требование проигнорировал и начал скрываться. В какой-то момент преследуемый автомобиль остановился. Один из сотрудников попытался вынуть ключи из замка зажигания, но водитель внезапно тронулся с места, и милиционер оказался на капоте. Для остановки авто сотрудники Департамента охраны произвели несколько выстрелов по колесам.

Следствие установило, что обвиняемый в июне 2018 года был поставлен на учет после отбывания наказания в виде лишения свободы за «пьяную» езду и предупрежден об уголовной ответственности по ст. 417 УК (Неисполнение приговора суда) в части отбытия наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Однако, несмотря на это, совершил угон автомобиля и ездил на нем пьяным.

Выяснилось, что 5 июля мужчина угнал оставленный ему для ремонта Renault и спровоцировал погоню. В какой-то момент его автомобиль удалось заблокировать сотрудникам милиции. Когда к авто приблизился сотрудник ГАИ, нарушитель умышленно совершил на него наезд. В результате инспектора подбросило на капот и лобовое стекло. Милиционер получил телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья.

Водителя Renault задержали. Им оказался 26-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.

Суд признал мужчину виновным в неправомерном завладении транспортным средством и поездке на нем без цели хищения, совершенном повторно (ч. 2 ст. 214 УК Беларуси) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. Также обвиняемый был признан виновным по ч. 2 ст. 3171 УК Беларуси (Отказ от прохождения в установленном порядке освидетельствования на предмет определения состояния алкогольного опьянения, совершенном лицом, ранее совершившим такое же преступление) и получил 2 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 4 года. За насилие в отношении сотрудника ОВД (ст. 364 УК Беларуси) мужчина получил 2,5 года лишения свободы, а по статье 417 УК Беларуси (Уклонении осужденного от исполнения приговора суда) — арест на 3 месяца.

Путем частичного сложения наказаний и присоединения дополнительного суд окончательно приговорил обвиняемого к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет и штрафу в размере 249 рублей 42 копейки. Также к нему применено принудительное лечение от хронического алкоголизма.

В пользу потерпевшего милиционера суд взыскал с мужчины компенсацию морального вреда на сумму более 2000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

 
 
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Суд приговорил обвиняемого к 3 годам и 9 месяцам колонии строгого режима.
 
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