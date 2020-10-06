Самые яркие цитаты чемпионки мира Александры Романовской, которую уволили «за прогулы»

Источник материала: Tut.by

Во вторник стало известно об увольнении чемпионки мира по фристайлу и лучшей спортсменки Беларуси 2019 года Александры Романовской из сборной. Официальная причина — прогулы, но главный тренер сборной Николай Козеко уже объяснил абсурдность этой формулировки. Возможно, дело в четкой позиции девушки на ситуацию в стране. SPORT.TUT.BY вспоминает яркие цитаты лучшей спортсменки прошлого года.



Фото: instagram.com/curly_haired_lion

Об аресте основных соперников Александра Лукашенко

— Однажды я принимала участие в Олимпийских играх, в которых от справедливого судейства было одно название. Теперь я наблюдаю в своей стране выборы, которые язык не поворачивается назвать честными и справедливыми. В этом мире вообще такие вещи имеют право на существование, или это пустой звук?

Тошнит уже, если честно.

О насилии в первые дни после выборов

— Сейчас просто начну реветь… Все узнавала от друзей, которые оказались в гуще событий. Они рассказывали в основном то, что можно было увидеть на фотографиях и на видео в телеграм-каналах. Сама же я не могла выйти на улицу.

При просмотре всего, что там происходит, первые несколько дней после выборов у меня просто не было слов. Ничего не могла говорить. Это была максимальная апатия. Сейчас восстанавливаюсь после травмы, ездила на прошлой неделе на лечебную физкультуру — и бесконечно ревела в автобусе, листая новостную ленту. Это было страшно. Нечто подобное ожидала, однако не представляла, что выйдет именно так.

Крики, взрывы, вопли, бегающие люди… Из-за всего этого появилось ощущение, что в стране началась война. Это было страшно. Но я очень приятно была удивлена своим районом. Бытует стереотип, что в Серебрянке живут одни алкоголики и маргиналы, но это не так. Жители района доказали, что могут объединиться и проявлять свою позицию, несмотря на страх.





О давлении спортивного руководства

— Понимаю, что при нынешних обстоятельствах, если в стране ничего не изменится, то моей спортивной карьере, скорее всего, придет конец. Но для меня сейчас чистая совесть важнее, чем безучастие. Если есть какие-то силы участвовать в общественном процессе, то это нужно делать.

Что касается ответа на вопрос, то, наверное, нет. Я не смогу уехать за рубеж и выступать за другую страну. Всегда считала, что-либо прыгаю за Беларусь, либо вообще не прыгаю.

Мне очень хочется верить, что еще смогу сказать свое слово в спорте, но, повторюсь, если ничего у нас не изменится, то, наверное, и желания защищать честь страны у меня не будет. О какой чести может идти речь, когда такое происходит? За меня очень переживают близкие, они говорят, что спорт вне политики. Но происходящее в Беларуси для меня даже не политика. Это борьба добра со злом. И в данной ситуации я обязана встать на сторону добра.

О лишении стипендии Николая Козеко

— Какая моя первая реакция? Скажите, нецензурную брань можно печатать? А что тут сказать еще, вот честно. Просто нет слов. Неужели можно опуститься еще ниже? Это просто и смешно, и грустно одновременно. Мне хочется узнать, куда нужно отсылать бумагу, чтобы Николаю Ивановичу вернули все годы, силы и нервы, которые тренер потратил за столько времени? Все то, что он вложил. Если чиновники хотят, чтобы он вернул какие-то деньги, пускай возвращают все то, что Козеко потратил и вложил в вид спорта, в спортсменов.

Поймите, заслуга Николая Ивановича в медалях, вообще в развитии фристайла в стране, да и вообще во всем мире просто колоссальная. Не зря же у тренера ордена, награды, его уважают, любят и в Беларуси, и по всему миру. Он уж точно не пропадет, а люди, которые пишут все эти письма…



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

О присоединении к Свободному объединению спортсменов

— Одним из самых важных качеств любого спортсмена является способность преодолевать свои страхи и неуверенность и двигаться вперед не смотря ни на что. Пришло время использовать эти качества в реальной жизни.

Нас запугивают, оказывают давление, совершая противоправные действия. Применяют грубую физическую силу. Нарушают права, которыми мы обладаем с рождения. Лишают свободы перемещения по улицам родного города. Наказывают за свободу слова.

Смириться — означает отказаться от своего права быть человеком, отдать свою жизнь в жестокие чужие руки. Как можно отмалчиваться в стороне, когда люди рядом с тобой жертвуют всем, чтобы бороться за твои права и твою свободу.

Об отношении руководства страны к народу

— Чем я недовольна? Ложью. Нельзя людей обмануть нагло. Даже не скрывать очевидных вещей. Нельзя людей обмануть, побить и еще обозвать. И надеяться, что они не будут негодовать, и будут дальше с этим жить. Это как плеснуть человеку в лицо ведро помоев, и чтобы он принял, отвернулся и продолжил с этим жить. Тем более, такому большому количеству людей.



Фото из личного архива Михаила Курловича

О возможном аресте

— Конечно, этого хотелось бы избежать. Но в нашей стране это уже не считается чем-то необычным. Это воспринимается как что-то повседневное. Конечно, не хотелось бы.

Не могу сказать, что прямо очень боюсь, хотя не знаю, продолжаются ли те истории, которые изначально были. Людей оттуда выносили. Кому захочется на сутки?

О том, почему Беларусь и Россия — это не одна страна

— Многие считают нас чуть ли не частью России. Когда приезжаешь в другие страны. Меня такое задевает. Еще долго спорила с российскими фристайлистами. Мы все дружим. Они говорили Белоруссия. Меня дико бомбило одно время. Всех всегда исправляла. Если он два раза скажет в предложении, два раза исправлю.

Говорю российским фристайлистам: «Если вы называете нашу страну Белоруссия, буду называть вашу страну Россисия». Ну что это такое.

Понятно, что им это тяжело воспринимать. Но вроде отвоевала хотя бы то, чтобы они нормально называли страну. Это никак не влияет на наши отношения.

Даже если в историю углубиться, то видно, что мы не часть России. Мы — отдельные люди. У нас довольно много отличительных черт.

В материале использованы цитаты TUT.BY, Tribuna.com и блога «Жизнь — малина» .