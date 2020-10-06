«Европа вам платить не хочет». Поговорили с пенсионеркой, которая обратилась к Караеву

Источник материала: Tut.by

«Я обращаюсь к вам открыто: Юрий Хаджимуратович, прекратите гнобить страну, пожилых людей в том числе», — так говорила лидер не зарегистрированной в Беларуси организации «Наше поколение» Татьяна Зелко в своем видеообращении к министру внутренних дел.

Ролик был опубликован 1 октября — в Международный день пожилых людей. В видео лидер отмечает, что хотела бы поздравить пенсионеров, но в текущей ситуации сделать это не представляется возможным. Мы встретились с пенсионеркой и ее сыном Александром Зелко (он ответственный секретарь организации) и узнали, почему стереотип, что старшее поколение — электорат Лукашенко, работает далеко не всегда, и о каких проблемах пенсионеров мы даже не подозреваем.



Татьяна Зелко. Скриншот YouTube

Обращения к Караеву: на самом деле оно было не одно

— Понимаете, это же у нас не первое к нему обращение. Первое обращение к Караеву мы написали еще в июне, когда предвыборная гонка только началась. Помните, когда лежал милиционер на асфальте? Я так и не поняла: разве кто-то его тогда трогал? — удивляется Татьяна.

По словам женщины, они от имени организации предложили провести переаттестацию, ведь милиция должна быть способной защищать людей. Юрий Караев ответил на обращение:

— Написал, что у нас милиция вся здоровая, вежливая, — перечисляет Татьяна. — Потом начались все эти страшные события… Кстати, Сашу тоже задержали еще 8 августа: я трое суток бегала искала его. Через какое-то время мы написали второе письмо - министру МВД Северной Осетии.

Татьяна и Александр около года прожили в этой республике и, как они говорят, «знают, что это за народ, какой у них менталитет и как они общаются».

— Мы попросили не допустить, чтобы у белорусов слово «осетин» превратилось во что-то схожее с «бандитом» или «садистом», — говорит Татьяна. — Потом нам показалось, что что-то изменилось. Караев в церкви появился, по телевидению выступил , что он не давал приказ бить: что это мальчиков бьют, а они дают сдачи… Ну, мы это послушали-послушали…

— …а потом поняли, что ничего не поменялось, — подхватывает Александр. — И записали такое видеообращение, которое получилось достаточно эмоциональным.

Видеооператорами выступили бывшие сотрудники холдинга «Белтелерадиокомпании» — они сами предложили бесплатно помочь Татьяне. Она признается, что без них ничего бы не получилось: арендовать технику и снять такое видео для организации затратно.

— Конечно, хотелось праздника. Хотелось поздравить. Но вы же сами все понимаете. В позапрошлом году, например, мы пошли к министру соцзащиты с письмом. Хотя нас не приняли, но документ обещали передать. Там было и о нарушении прав, и о размере пенсий, и главное — о бесплатном проезде для пенсионеров 1 октября. Чуть больше, чем за неделю до этого, есть День без автомобиля — водители ездят бесплатно в общественном транспорте. Если они могут, то почему пенсионеры нет?

Как вспоминает Татьяна, причины отказа заключались в том, что «мы не нефтегазовая страна, чтобы давать такие льготы»:

— А что касается автомобилистов, так там Европа помогает. Я так поняла, что «раз вам Европа платить не хочет — все вопросы к ним». Конечно, формулировки звучали не так, но посыл считывался именно этот. Но в этом году на фоне того, что происходит, уже не до бесплатного проезда — хоть бы пережить это тяжелое время.

«Они опозорятся на весь мир, если меня за эти слова осудят»

Отношением к протестующим (и не только) пенсионерам Татьяна возмущена давно. В пример приводит и Яна Гриба, которому выписывают неподъемные для пенсионера штрафы и которого грубо задерживали в 2017-м , и Нину Багинскую. Ее, по словам Татьяны, «тягают по автозакам».

— А Татьяна Северинец просто вышла на балкон. Вот это — что? — спрашивает пенсионерка. — Это уже вообще до маразма доходит.

— Ну а как еще это назвать? — спрашивает и Александр. — Человек в 70−80 лет общественную опасность представлять не может.

И тут же замечает: хоть видеообращение эмоционально, в нем нет ничего оскорбительного.

— Я их [власть] ничем не оскорбила, — поддерживает Татьяна. — Штраф за флаг, символику тоже, по моему мнению, «маразм»: вы меня извините, но Лукашенко же сам под ним присягу принимал в 1994-м. Немцы использовали вообще все национальные флаги, потому что хотели, чтобы население встало на их сторону. И российский триколор, кстати, тоже так использовали. Разве от этого флаги становятся «фашистскими»?



Фото: Sputnik / Ю. Иванов (по разрешению агентства Sputnik специально для TUT.BY)

Татьяна подчеркивает: она будет согласна с тем, что Лукашенко выиграл выборы, но только если у нее будет возможность ознакомиться с честными протоколами. Поскольку, «прекрасно знает, как считают» — сама была членом комиссии в 2010-ом году на выборах в местные советы.

— Не боюсь ли я? Вы знаете, мы и этот вопрос поднимали до записи видео. Я никогда не молчу, говорю то, что я вижу. Они опозорятся на весь мир, если меня за эти слова осудят. Мне уже надоело бояться, я вам честно скажу.

«То, что пенсионеры — поклонники Лукашенко, стереотип»

Татьяна считает: есть разные бабушки и дедушки — в том числе те, кто категорически не хотят принимать «советский» флаг. Под ним пенсионерка имеет в виду нынешний государственный флаг Республики Беларусь.

— С другой стороны, пожилые люди учились еще в советской школе и мыслят так, как там учили. Мой отец в молодости был под немецкой оккупацией, а после войны его репрессировали, и он пять лет пробыл на Колыме.

Татьяна признает: некоторым его историям она не верила, ведь она тоже училась в советской школе. Но отец ей просто всегда говорил: «Вырастешь — все поставишь на свои места».

Пенсионерка также предлагает не судить всех по своим бабушкам и дедушкам, родителям.



Марш пенсионеров в Минске, 5 октября. Иллюстративный снимок. Фото: TUT.BY

— Сейчас есть много пожилых людей, которые признаются: всю жизнь за него голосовал (а), но дайте уже кого-нибудь другого. Я сидела под 71-м участком Фрунзенского района в Минске наблюдателем — внутрь меня не пустили, — поясняет Татьяна. — Мы каждого считали, со многими разговаривали.

— А если ваши бабушки и дедушки не такие, так давайте напечатаем для них газетку, подарим им смартфон или планшет, научим пользоваться, — дополняет Александр. — Покажите, как живут пенсионеры в других странах.

Когда-то организация «Наше поколение» тоже возила пожилых в Литву, Польшу, Израиль. Зелко вспоминают, что пенсионеры возвращались оттуда совершенно другими людьми. Но, к их сожалению, существует много студенческих программ, например, но мало пенсионерских, чтобы как можно больше пожилых людей имели возможность посмотреть мир.

Конфликт поколений, как считает семья Зелко, в Беларуси все же существует. Но то, что каждый пенсионер — поклонник Александра Григорьевича, это, по ее мнению, лишь стереотип.

— Нам это попросту вбивают в голову, — утверждает Татьяна.



Иллюстративный снимок. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Есть более глубинная проблема. Александр предлагает посмотреть, что сегодня предлагают пенсионерам, за что им бороться:

— Этого не так уж много. Только за будущее детей и внуков? А что тогда делать одиноким пожилым? Нет каких-то программ, которые привлекли бы всех пенсионеров. Например, ни в одной программе демократических партий нет ничего для них. Только пенсионная накопительная система , но это не предложение, а, скорее, крах существующей системы при нынешней экономике. Повышение пенсий? Так люди этого боятся: когда пенсия растет, цены — тоже. Это уже давно заметили.

Чем еще занимаются Татьяна и Александр и что это за организация такая — «Наше поколение»

Татьяна и Александр задумались о создании организации для пожилых людей еще в 2005-ом. В Беларуси их не регистрировали, поэтому регистрацию «Наше поколение» получило в Польше.

Обо всех случаях нарушения прав пожилых организация сообщает международным партнерам, которые имеют статус общественных объединений при Еврокомиссии и ООН. Александр, как ответственный секретарь «Нашего поколения», отмечает: их главная задача — добиться работающего механизма отстаивания своей позиции.

— Мы же не говорим: повысьте пенсии. Не надо. Создайте нам условия, чтобы мы могли доказать: их нужно поднимать, — объясняет Александр. — Вопросами анализа пенсионной системы мы тоже занимаемся, готовим предложения по ее модернизации.

Например, в этом году пенсия в июне повысилась на 5,2% , в то время как инфляция уже в апреле составила 5,4% .



Иллюстративный снимок. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Это уже традиция, что перед выборами пенсия растет на 3−5%. Но это же нонсенс, что индексация пенсий не привязана к экономическим показателям, а зависит от указов, — подчеркивает Татьяна, которая до своего выхода на пенсию работала в банке и в частных фирмах.

Кроме того, Зелко считают проблемой, что работа на пенсии не входит в стаж, хотя некоторые успевают отработать еще десяток-другой лет после выхода на пенсию.

— Так это же второй стаж! Но пенсию не пересчитывают. Плюс, с этой зарплаты пенсионеры уплачивают налог в ФСЗН, то есть по сути — себе на пенсию, еще и на урезанную. Что тоже не учитывается. Но это, наверное, уже не тема для этой статьи, — замечает Александр.