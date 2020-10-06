В Минске заложили камень в начало большой арабской стройки, но через пару дней он пропал

Источник материала: Tut.by

В пятницу в районе пересечения МКАД и Долгиновского тракта премьер-министр Беларуси Роман Головченко и арабский бизнесмен Мухаммед Али аль-Аббар заложили капсулу в фундамент будущего Национального выставочного комплекса, который станет началом большого проекта «Северный берег». Но, как сообщает читатель TUT.BY, через пару дней после церемонии камня с капсулой на этом месте не стало.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Капсулу торжественно заложили на пустыре напротив заправки «А-100» возле МКАД. Вот как выглядел камень, куда ее закладывали:



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сообщает читатель TUT.BY, еще в воскресенье все было на месте, а уже в понедельник камень пропал.





Очевидно, что его демонтировали представители инвестора. Но зачем?

Во-первых, закладка камня часто это лишь торжественная формальность, которая несет в себе краткосрочный информационный эффект. Во-вторых, эта земля еще не выделена инвестору. В-третьих, ничто не мешает его туда вернуть, когда участок выделят и на нем начнутся работы. Да и установлен сейчас этот камень был как формальность — на насыпи из привезенного песка.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что именно хотят строить и при чем тут жилье и «Дана»?

Напомним, на прошлой неделе арабский бизнесмен, председатель совета директоров компании Emaar Properties Мухаммед Али аль-Аббар заявил, что готов построить на севере Минска «умный город», инвестировав в его создание около 4 млрд евро. По совместительству он же является и председателем правления ООО «Эмирейтс Блю Скай», которая входит в структуру «Дана Холдингз».

Предполагается, что в «Северном береге» будут общественные, образовательные, финансовые, офисные и другая коммерческая недвижимость. По словам бизнесмена, они хотят создать комплекс, который добавит 5−7 процентов к ВВП Минска и создаст более 70 тысяч рабочих мест.

Будет там и социальная инфраструктура вроде школ и детских садов. А это косвенно значит, что в «Северном береге» хотят строить и жилье. Ведь тот же «Минск Мир» тоже хоть и называется многофункциональным общественно-деловым центром, но пока застраивается в основном жилыми многоэтажками.