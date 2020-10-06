Почему в воскресенье в Минске во время разгона сломался водомет «Хищник» - разобрались в причине

Источник материала: Tut.by

Водометы « Хищник» стали широко известны благодаря белорусскому протесту. Узнаваемый профиль с острым отвалом, оранжевая вода на головы протестующих, номинально огромная мощь, которая может «сверлить» баррикады, бронирование, позволяющее держать даже винтовочные пули. Однако в это воскресенье в Минске водометы предстали в новом свете: то ли благодаря протестующим, то ли по иной причине, но один из них пустил струю в небо словно кит. Также по Сети разошлись кадры , на которых из водомета вырывают некую деталь. 42.TUT.BY попробовал разобраться, что именно произошло с «Хищниками» 4 октября.



Фото: TUT.BY

Водомет около Дворца спорта — разгон протестующих

Для начала мы восстановим хронологию передвижений водометов по Минску в это воскресенье — это поможет определить, когда и что именно случилось с машинами.

Итак, около 15 часов 4 октября водомет выехал на Победителей около Дворца спорта и принялся поливать собирающуюся здесь толпу струями воды. В отличие от разгона стихийных протестов после инаугурации, «Хищник» работал уже не навесом — струи били прямо в протестующих, а вода была обычной, не оранжевой.

Очевидно, что цели «пометить» демонстрантов не было: силовики работали на разгон толпы. На некоторое время это удалось: людей, стягивающихся к стеле «Минск — город-герой», не пустили к ней и не дали соединиться с уже находящимися там протестующими. Машину сопровождали силовики на микроавтобусах.

Тот же водомет на Машерова — зонтик и эффектный фонтан

Сделав свое дело, водомет развернулся по направлению к стеле и затем продолжил поливать людей уже на проспекте Машерова, двигаясь в сторону «Короны».

По дороге на проспект Победителей он направил струю в человека, который спрятался за зонтиком. После этого из нижней части «Хищника» сразу во все стороны брызнула вода, затем водомет окутался брызгами жидкости, которая била уже из верхней части кузова.

Вернувшись к стеле, машина свернула на Машерова, где и принялась поливать струями протестующих. И тут с «Хищником» случилась неприятность : сначала слева к нему подбежал молодой человек, открыл дверцу и забрал изнутри предмет, похожий на пожарную колонку (некоторые читатели предположили, что это колонка гидранта), и канистру — судя по всему, с оранжевым красителем для подкраски воды. И почти сразу же к водомету подбежал неизвестный справа, также открыл дверцу и что-то сделал внутри кузова.

Через несколько секунд из крыши машины забил мощный фонтан воды, а сам «Хищник» устремился под прикрытие кордона из силовиков, которых и окатил в итоге вместо протестующих.

Впрочем, неисправность удалось устранить, и через некоторое время водомет снова принялся поливать, будучи прикрытым с двух сторон строем ОМОНа — однако, в отличие от своего первого «рейда» ко Дворцу спорта, не достиг каких-либо существенных результатов.

Два водомета на Победителей — снова оранжевая вода

Следующее применение «Хищников» последовало через час, и снова в районе Дворца спорта: на этот раз работали сразу два водомета. Вода, бьющая из них, была уже привычного нам оранжевого цвета, что можно увидеть на фото, которые нам предоставили наши коллеги из Onliner.



Фото: Onliner.by



Фото: Onliner.by

Один из них распылял жидкость подобно тому, как было после инаугурации: струя била из насоса вперед. Второй — из труб в нижней части корпуса, причем сразу в обе стороны от машины. По-видимому, силовики снова пытались пометить красителем участников протестов (которых, к слову, в этом районе к 16.00 уже не было, колонны к тому времени дошли до станции метро «Пушкинская»).

Разбираемся, что произошло с водометом на Победителей и Машерова

Изначально в Сети распространилась информация, что «Хищник», поливавший человека с зонтиком, внезапно сломался, и из-за этого вода пошла низом. Это не так: водометы подобного класса имеют режим «ближнего боя», когда трубы начинают выпускать воду из нижней или верхней части корпуса, чтобы оттеснить протестующих, окруживших машину. Правда, в данном случае вокруг водомета почти никого не было, так что эффективность такого действия представляется немного сомнительной.

Перейдем к инциденту на Машерова. Опять-таки после эффектного фонтана многие пользователи Сети решили, что «вырванный» из левой части машины «гидрант» и привел к повреждению системы, из-за чего водомет превратился в подобие кита. Некоторые даже решили, что к этому привело «похищение» из машины канистры с краской.

Изучив имеющийся материал, мы пришли к выводу, что это не так. Во-первых, скорее всего, ни колонка гидранта, ни канистра вообще не были вырваны: в момент, когда левую дверцу водомета открыли, эти элементы не были присоединены к чему-либо. Пожарная колонка КПА (или нечто, крайне ее напоминающее), которую достали из «Хищника», вообще не имеет к собственно системе водомета никакого отношения, она нужна, например, чтобы пополнять воду для водомета из водопровода через обычный пожарный рукав. Соответственно, колонка вообще не может считаться деталью «Хищника» и не интегрируется ни в одну из его систем.

Что касается канистры с краской, то здесь ситуация следующая. Заливка красителя в основной бак может его повредить (отмывать такую громадину потом замучаешься), так что краситель содержится обычно в баках меньшего размера (обычно их два-три по 20−30 литров каждый) и смешивается с водой уже в процессе распыления. Такие баки и пополняются из канистр. Соответственно, сама канистра, опять-таки, никогда не интегрируется ни в одну из систем «Хищника» и не может считаться его деталью.

А вот дверца справа вызывает гораздо больший интерес. Насколько нам известно, (разумеется, это предположение, точную конструкцию «Хищника», сделанного для Беларуси, никто и никогда не публиковал), именно справа осуществляется доступ к системам подачи воды, и там же находятся гидронасосы. Мы предположили, что протестующий вырвал именно его, после чего система начала сбоить, и струя из «Хищника» стала бить через верхний люк.

Впоследствии в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси привела ту же информацию: согласно ей, 27-летний житель Столинского района (ныне уже задержанный) вырвал из водомета гидронасосы.

Что касается «Хищников», разливавших оранжевую воду в 16 часов у Дворца спорта, то здесь интересно только подтверждение нашего предположения, что струи из нижней части корпуса — не результат поломки изделия, а один из режимов работы водомета.

Почему защищенную машину оказалось легко открыть руками?



Фото: TUT.BY

Нам не раз задавали этот вопрос. Известно, что «Хищник» бронирован по четвертому классу (это старая классификация, сейчас уже пятый ) и позволяет держать винтовочные пули 7,62×51. Однако 4 октября водомет открыли с двух сторон руками, без применения хотя бы лома. Почему так?

Очевидно, причина кроется в особенностях тактического применения «Хищников». В обычной ситуации водомет с двух сторон прикрыт фалангой со щитами или строем без них, так что подобраться к нему невозможно. А легкость открывания дверец нужна для того, чтобы обслуживающий персонал мог без помех заправлять или ремонтировать машину.

Что еще интересного мы узнали

Пытаясь определить конструкцию водомета по имеющейся информации, мы с высокой вероятностью вычислили шасси, на котором построен «Хищник». До этого времени было известно только то, что машина собрана на шасси марки Iveco. Однако таких моделей известно как минимум 77 штук . Давайте разбираться.

По многочисленным фото и видео водометов в Минске мы знаем, что у водомета четыре колеса. При этом сзади шины двускатные (по две с каждой стороны), спереди — односкатные. Соответственно, у нас сразу отпадают все шасси с колесной формулой 6×2 и 8×4, а равно и все модели с односкатными шинами спереди и сзади.

При помощи метода исключения мы заключили, что с высокой долей вероятности «Хищник» собран на шасси Eurocargo ML150E22H-4185 с колесной формулой 4×2. Грузоподъемность такого шасси составляет примерно 9,7 тонны. Из них 6,5 тонны — это вода (мы помним, что вместимость бака «Хищников» заявлена в 6500 литров, а литр воды весит ровно килограмм).

Правда, на сайте производителя указано, что в бак помещается всего 5000 литров воды. Но стоит помнить, что «Хищники» — это штучный товар, а не серийная штамповка, так что отдельные детали (бак, отвал) могут быть исполнены по индивидуальному заказу (на том же сайте производителя видны фото водометов, отвалы которых вовсе не напоминают те, что используются в Беларуси).



Фото: armyrecognition.com

Итак, 6,5 тонны полезной нагрузки уже «забрала» вода. Далее — конструкции самого спецсредства: распылители, насос, отвал, гидравлика, оптика, кузов (масса самого шасси не считается, она не входит в полезную нагрузку). За работу водяного насоса, видимо, отвечает отдельный двигатель — опять вес. Вместе это потянет никак не меньше чем на три тонны.

А теперь возникает вопрос. Выше мы писали, что водомет бронирован от пуль 7,62×51. Но броня тоже немало весит! Учитывая габариты изделия, бронезащита только для одного борта по прикидкам (учитывая длину и высоту бортов) должна иметь вес примерно в 800 килограммов, на два борта это будет 1,6 тонны. Добавим сюда защиту передней и задней части и крыши (которая имеет большую площадь, чем передняя и задняя части машины, вместе взятые). В результате получается, что при указанной грузоподъемности шасси «Хищника» будут довольно сильно перегружены.

Более того, стальной броней окна не защитишь. Триплексы из бронестекла, которые держат пули, обычно достаточно толстые: так, чтобы удержать пулю 7,62×51, окошко должно быть сделано из бронестекла класса 6а толщиной в 6,85 см. По имеющимся фото можно предположить, что настолько толстых стекол у «Хищника» нет, они бы придавали машине несколько другой вид. Поэтому вопрос, как именно бронирована машина, пока остается открытым.

Еще один вопрос — давление, создаваемое помпами. Ранее считалось, что немецкая компания Siegler поставила для «Хищников» насосы с давлением в 20 бар (или технических атмосфер). Однако на сайте компании мы не нашли ни единой модели, выдающей больше 15 бар. Это все равно довольно много: такие насосы ставят на водометы в Германии. Возможно, более мощные модели на 20 бар уже перестали производить.