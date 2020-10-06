«Да здравствуют красивые трусы!» Личный опыт человека, который побывал на эмоциональном дне и смог выплыть

Источник материала: Tut.by

Осень — это и без того не самое радужное время для людей, которые не относят себя к «позитивным человечкам». А с учетом событий в стране и вовсе проще простого захандрить всерьез. Но мы наткнулись на пост автора Зои Арефьевой о том, как вытянуть себя с «серотонинового дна», — и спешим поделиться им с вами.



Фото: unsplash.com

Расскажу о важности красивых трусов. Давайте сразу договоримся: я просто описываю свой опыт, никому ничего не советую.

У меня мама и бабушка лежали в психиатрической больнице, я долго жила в Норильске, где 9 месяцев зима. Все это серьезно сказалось на моем уровне серотонина, я работаю со своим депрессивным состоянием.

Иногда напоминаю себе альпиниста, часто мне приходится вылезать из плохого настроения и замкнутости. Причем только недавно научилась предупреждать об этом, а не исчезать с горизонта, оставляя людей в недоумении.



Фото: unsplash.com

Чтобы не срываться вниз со скалы нового дня, я стараюсь заранее подстраховаться. При мне всегда «кошки» — это такие металлические приспособления, которые крепятся к ботинкам альпинистов и помогают не скользить.

В моей низкосеротониновой руке всегда альпеншток, чтобы при необходимости вонзиться в скалу и замереть.

Регулярно думаю, сколько у меня сил и на что я могу их потратить. Если их много, я быстро делаю дела, звоню, пишу, занимаюсь спортом. Я знаю, что нужно сделать как можно больше, чтобы хватило на будущее, когда меня потащит вниз.

При чем тут красивые трусы?

А это и есть мое альпинистское оборудование.

Это приятные мелочи, которыми я окружаю себя.



Фото: unsplash.com

Фигня? Нет, не фигня.

Просто их должно быть вокруг достаточно, а лучше с запасом.

Я двигаюсь по дню от одной приятной мелочи к другой, как по теплым камням через ручей.

Тут ещё вот ведь как: никогда не знаешь, сработает приятная мелочь или нет. Вчера помог красивый маникюр, а сегодня он же может бесить.

Знаете, как Мальчик-с-пальчик кидал позади себя крошки хлеба, чтобы вернуться домой?

Я кидаю эти гребаные «крошки» везде, чтобы в случае необходимости вывести себя из плохого состояния.



Фото: unsplash.com

У меня всегда есть:

запас фильмов, книг, передач,

я пишу в ежедневник «порадовать себя и отдохнуть»,

я стала краситься и носить сережки, чтобы исключить выход в минус, когда смотрюсь в зеркало или фотографируюсь,

когда мне хорошо, я специально фиксирую это состояние и повторяю про себя: «Мне хорошо, я чувствую это». Вечером стараюсь вспомнить все приятные моменты.

В прошлую субботу я пошла на массаж лица — и это неожиданно дало всплеск серотонина.

На следующем сеансе массажистка сказала, что я изменилась. Ясен пень, я же успела сходить к парикмахеру, надела красивую одежду и улыбалась.

Шла потом по улице и думала, как же, наверное, здорово жить всегда в таком состоянии, а не тащить себя на руках.

Возможно, когда-нибудь я тоже так смогу. А пока я собираю приятные мелочи.

Да здравствуют красивые трусы!