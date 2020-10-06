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«Да здравствуют красивые трусы!» Личный опыт человека, который побывал на эмоциональном дне и смог выплыть
Источник материала: Tut.by
Осень — это и без того не самое радужное время для людей, которые не относят себя к «позитивным человечкам». А с учетом событий в стране и вовсе проще простого захандрить всерьез. Но мы наткнулись
Расскажу о важности красивых трусов. Давайте сразу договоримся: я просто описываю свой опыт, никому ничего не советую.
У меня мама и бабушка лежали в психиатрической больнице, я долго жила в Норильске, где 9 месяцев зима. Все это серьезно сказалось на моем уровне серотонина, я работаю со своим депрессивным состоянием.
Иногда напоминаю себе альпиниста, часто мне приходится вылезать из плохого настроения и замкнутости. Причем только недавно научилась предупреждать об этом, а не исчезать с горизонта, оставляя людей в недоумении.
Чтобы не срываться вниз со скалы нового дня, я стараюсь заранее подстраховаться. При мне всегда «кошки» — это такие металлические приспособления, которые крепятся к ботинкам альпинистов и помогают не скользить.
В моей низкосеротониновой руке всегда альпеншток, чтобы при необходимости вонзиться в скалу и замереть.
Регулярно думаю, сколько у меня сил и на что я могу их потратить. Если их много, я быстро делаю дела, звоню, пишу, занимаюсь спортом. Я знаю, что нужно сделать как можно больше, чтобы хватило на будущее, когда меня потащит вниз.
При чем тут красивые трусы?
А это и есть мое альпинистское оборудование.
Это приятные мелочи, которыми я окружаю себя.
Фигня? Нет, не фигня.
Просто их должно быть вокруг достаточно, а лучше с запасом.
Я двигаюсь по дню от одной приятной мелочи к другой, как по теплым камням через ручей.
Тут ещё вот ведь как: никогда не знаешь, сработает приятная мелочь или нет. Вчера помог красивый маникюр, а сегодня он же может бесить.
Знаете, как Мальчик-с-пальчик кидал позади себя крошки хлеба, чтобы вернуться домой?
Я кидаю эти гребаные «крошки» везде, чтобы в случае необходимости вывести себя из плохого состояния.
У меня всегда есть:
В прошлую субботу я пошла на массаж лица — и это неожиданно дало всплеск серотонина.
На следующем сеансе массажистка сказала, что я изменилась. Ясен пень, я же успела сходить к парикмахеру, надела красивую одежду и улыбалась.
Шла потом по улице и думала, как же, наверное, здорово жить всегда в таком состоянии, а не тащить себя на руках.
Возможно, когда-нибудь я тоже так смогу. А пока я собираю приятные мелочи.
Да здравствуют красивые трусы!
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«Да здравствуют красивые трусы!» Личный опыт человека, который побывал на эмоциональном дне и смог выплыть
Осень - это и без того не самое радужное время для людей, которые не относят себя к «позитивным человечкам». А с учетом событий в стране и вовсе проще простого...
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