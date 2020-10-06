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Шахтера Юрия Корзуна арестовали на 15 суток

06.10.2020 14:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Члена стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Юрия Корзуна осудили на 15 суток ареста.

Шахтера Юрия Корзуна арестовали на 15 суток

Как сообщил телеграм-канал стачкома, он наказан за участие в несанкционированном мероприятии 3 октября. По информации стачкома, в тот день во время мирной акции в парке в Солигорске «были жестко задержаны около 20 человек, отдыхающих, гуляющих с детьми по парку».

Машинист горновыемочных машин 1 РУ Юрий Корзун стал широко известным после того, как 10 сентября по завершению рабочей смены провел на глубине 305 метров одиночную акцию протеста. Он приковал себя наручниками и трехметровой цепью к оборудованию шахты и отказался выходить на поверхность, пока не будут выполнены его требования.

Спустя примерно три часа после начала акции Корзуна подняли из шахты на поверхность. Наручники и цепь были разрезаны. На машине скорой помощи шахтер был доставлен в Солигорскую центральную районную больницу, где его обследовали. Со здоровьем оказалось все в порядке.

 
 
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Члена стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Юрия Корзуна осудили на 15 суток ареста.
 
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