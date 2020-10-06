Подписавшую обращение спортсменов Александру Романовскую уволили из сборной

По информации главного тренера национальной команды Николая Козеко, Александра «уволена за прогулы».



Фото со страницы Александры Романовской в соцсети

«Нацкоманда относится к Министерству спорта. Но оно делегировало полномочия по руководству национальной командой в РЦОП, а здесь ее уволили. Приказ подписал новый директор РЦОПа, который пришел к нам из воднолыжного спорта», — приводятся слова Козеко на странице Белорусского фонда спортивной солидарности в соцсети.

Наставник объяснило, что «у Саши была форс-мажорная ситуация — ее отец перенес инсульт, некому было возить его в больницу. Этим занималась Александра. Она звонила, объясняла, но никто в РЦОП не обратил на это внимания. Приказ вступит в силу 16 октября. Решение ангажированное. Мы, конечно, будем его оспаривать».