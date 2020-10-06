Jaguar модернизировала седан XF: автомобиль получил новый интерьер

Источник материала: Tut.by

Вслед за кроссовером F-Pace плановая модернизация затронула седан XF и универсал XF Sportbrake, который, впрочем, на нашем рынке не представлен. От кроссовера XF достались многие важные новинки и полностью обновленный интерьер.





Снаружи и не скажешь, что XF серьезно обновлен — перемены в дизайне седана не принципиальные. Это новые бамперы (с увеличенными воздухозаборниками спереди и накладкой в цвет кузова сзади), более широкая радиаторная решетка, сдвоенные светодиодные фары с J-образными дневными огнями (за доплату предложена матричная оптика) и затемненные задние фонари.





А вот в интерьере от дореформенного седана почти ничего не осталось. Ключевой элемент салона обновленного XF — 11,4-дюймовый изогнутый экран новой мультимедиа-системы Pivi Pro в корпусе из магниевого сплава. На центральном тоннеле появился новый селектор «автомата», изменены дверные панели, а Сиденья с новыми функциями массажа отличаются улучшенной амортизацией и увеличенными зонами нагрева и охлаждения. Опционально доступна система ионизации, улучшающая качество воздуха и устраняющая аллергены и неприятные запахи.





На рынке ТС обновленный XF предложат с двумя четырехцилиндровыми моторами семейства Ingenium. Оба объемом 2 л — это дизельный мотор мощностью 199 л.с. и с задним приводом и 249-сильный бензиновый турбодвигатель с полноприводной трансмиссией. У самой мощной версии средний расход равен 8 л на 100 км, а разгон до 100 км/ч осуществляется за 7 секунд. Коробка передач в обоих случаях — 8-ступенчатый «автомат».





Продажи обновленного XF начнутся весной следующего года. Цены в Jaguar пока не озвучили.