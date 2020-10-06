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Юлия Навальная рассказала, что ее мужу помог прийти в себя разговор «Майка» и «Ника»

06.10.2020 14:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Алексей и Юлия Навальные дали интервью известному российскому видеоблогеру Юрию Дудю, оно вышло 5 октября. Главной темой разговора стало отравление оппозиционного политического деятеля и его последующее пребывание в коме. Без сознания Алексей провел почти 20 дней. Для белорусов же любопытным моментом стал кусочек, в котором Юлия вспоминает, что заставило Алексея впервые рассмеяться после произошедшего.


Скриншот YouTube

Отвечая на вопрос Юрия Дудя, Юлия Навальная сделала замечание, что мы насмотрелись в фильмах, якобы кто-то лежит в палате, открывает глаза — и тут все родственники на него бросаются, обнимают, человек сразу всех (или не всех) вспоминает, и вокруг этого строится целый сюжет. Но, когда ее муж начал выходить из комы, стало понятно, что в жизни процесс происходит совсем по-другому.

— Ты помнишь момент, когда он [Алексей Навальный] пришел в себя?

— В первый же день, когда мы приехали, я сказала немецким врачам: «Вы, пожалуйста, когда будете выводить его из комы, я тоже буду в больнице». Они ответили: «Да-да, хорошо».

[Все происходит так:] снижается доза лекарства, из-за которого он находится в коме, и он как-то приоткрывает глаза… Он открывает глаза и опять их закрывает. Вроде смотрит, но, наверное, ничего не понимает. И это [выход из комы] вопрос нескольких дней. То есть нет такого, что он проснулся и сказал всем доброе утро или заулыбался. Такого момента не было.

Но я, конечно, помню тот момент, когда он не говорил, потому что у него уже была трахеостома — по-моему, так она правильно называется. Это трубка в шее. Поэтому он не мог говорить. Там есть специальная заглушка, которую включают в какой-то момент, и с ней можно говорить. Но это было не сразу. Мне кажется, он еще не мог говорить в первые дни. И я ему стала показывать переговоры, которые «слил» Лукашенко, переговоры Польши…

— Майка и Ника?

— Да, Польши с Германией. И в какой-то момент он начал смеяться. Тогда я поняла, что как бы, наверное, мы еще поборемся.

— Что он скорее жив, чем мертв?

— Да-да.

Напомним, 3 сентября Александр Лукашенко в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что заявление Меркель об отравлении Навального является фальсификацией. И пообещал предоставить некую запись перехваченного телефонного разговора с «двумя абонентами».

На следующий день, 4 сентября, телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал запись телефонного разговора «Ника» из Берлина и «Майка» из Варшавы. В ней Берлин отчитывается перед Варшавой, что «материалы по Навальному готовы» и скоро должно последовать заявление канцлера.

Подлинность записи вызвала сомнения у интернет-пользователей, и они тут же стали придумывать мемы и шутки на эту тему.
Мнение о «разговоре Майка и Ника» и не только. «Мы уже перешли в ту фазу, когда терять нечего»

 
 
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Оказалось, разговор «Майка» и «Ника» рассмешил не только белорусских интернет-пользователей. Рассказываем кусочек из интервью Навальных в передаче у Дудя.
 
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