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Это сглаз? Асмус рассказала о серьезных проблемах со здоровьем
06.10.2020 14:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская актриса Кристина Асмус поделилась неприятностью с поклонниками: в своем Instagram звезда рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
После
Новая публикация Асмус в Instagram взволновала подписчиков: актриса призналась, что столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. "Адские высыпания" по всему телу заставили актрису обратиться в клинику.
Асмус призналась, что не может даже предположить причину такого шокирующего преображения и пожаловалась на то, что ей пришлось отменить съемочную смену.
"Аллергия это, иммунитет, реакция на антибиотики или просто сглаз - я не знаю", - эмоционально заявила актриса.
Возможно, предположение о сглазе может получить свое подтверждение, ведь недавно поклонники
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