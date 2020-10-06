Это сглаз? Асмус рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская актриса Кристина Асмус поделилась неприятностью с поклонниками: в своем Instagram звезда рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.

После разрыва с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым Асмус полностью включилась в работу. Между бесконечными съемками актриса успевает воспитывать маленькую дочь и общаться с поклонниками в социальных сетях, причем не только по положительным поводам.

Новая публикация Асмус в Instagram взволновала подписчиков: актриса призналась, что столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. "Адские высыпания" по всему телу заставили актрису обратиться в клинику.

Асмус призналась, что не может даже предположить причину такого шокирующего преображения и пожаловалась на то, что ей пришлось отменить съемочную смену.

"Аллергия это, иммунитет, реакция на антибиотики или просто сглаз - я не знаю", - эмоционально заявила актриса.

Возможно, предположение о сглазе может получить свое подтверждение, ведь недавно поклонники раскритиковали зубы актрисы .

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