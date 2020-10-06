Протесты в Бишкеке: все события минувшей ночи за 2 минуты — видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Парламентские выборы, прошедшие в минувшее воскресенье, вызвали массовые протесты в Кыргызстане . Около полудня 5 октября в Бишкеке начался митинг. Демонстранты выразили недовольство предварительными итогами выборов в Жогорку Кенеш. Большинство партий, боровшихся за места в парламенте, не признали результаты голосования.

С наступлением темноты ситуация обострилась: протестующие попытались штурмовать ворота "Белого дома". Милиция начала разгон акции протеста.

Силовики оттеснили митингующих с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа, однако участников протестов это не остановило. Противостояние продолжалось несколько часов. В ходе стычек пострадали 590 человек, один погиб. Среди раненых были политики, в том числе лидер партии "Ата Мекен" Жанар Акаеев и лидер партии "Мекен ынтымагы" Темирбек Асанбеков.

В три часа ночи митингующие захватили "Белый дом". Потом они освободили из мест заключения бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников. Ближе к утру в здании ЖК и аппарата президента начался пожар, его локализовали через час.

К полудню 6 октября стало известно, что в Кыргызстане создан Координационный совет. Его возглавил лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров.

Центризбирком признал итоги выборов недействительными.

Выборы в Жогорку Кенеш прошли 4 октября. По предварительным данным подсчета голосов, семипроцентный порог преодолели пять партий: "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан", "Бутун Кыргызстан" и "Мекенчил".

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