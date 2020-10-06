|
Протесты в Бишкеке: все события минувшей ночи за 2 минуты — видео
06.10.2020 14:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Парламентские выборы, прошедшие в минувшее воскресенье, вызвали
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
С наступлением темноты ситуация обострилась: протестующие попытались штурмовать ворота "Белого дома". Милиция начала разгон акции протеста.
Силовики оттеснили митингующих с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа, однако участников протестов это не остановило. Противостояние продолжалось несколько часов. В ходе стычек пострадали 590 человек, один погиб. Среди раненых были политики, в том числе лидер партии "Ата Мекен" Жанар Акаеев и лидер партии "Мекен ынтымагы" Темирбек Асанбеков.
В три часа ночи митингующие захватили "Белый дом". Потом они освободили из мест заключения бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников. Ближе к утру в здании ЖК и аппарата президента начался пожар, его локализовали через час.
К полудню 6 октября стало известно, что в Кыргызстане создан Координационный совет. Его возглавил лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров.
Центризбирком признал итоги выборов недействительными.
Выборы в Жогорку Кенеш прошли 4 октября. По предварительным данным подсчета голосов, семипроцентный порог преодолели пять партий: "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан", "Бутун Кыргызстан" и "Мекенчил".
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Митинг против результатов парламентских выборов в Кыргызстане перерос в народные волнения. Ночью протестующие захватили "Белый дом" и освободили бывшего...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)