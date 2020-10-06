Перехваченный разговор Майка и Ника, который «слил» Лукашенко, помог Навальному выходить из комы

Источник материала: KYKY

Российский политик Алексей Навальный впервые после отравления «Новичком» (то есть с 20 августа) показался на видео: он вместе со своей женой Юлией появился в ролике на ютубе и рассказал о своем здоровье в интервью журналисту Юрию Дудю. Интервью вышло сегодня, 6 октября.

Кроме прочего, Дудь попросил Юлию Навальную вспомнить момент, когда ее муж начал приходить в себя после комы. «[Все происходит так:] снижется доза лекарства, из-за которого он находится в коме, и он как-то приоткрывает глаза… — приводит речь Навальной TUT.by. — Он открывает глаза и опять их закрывает. Вроде смотрит, но, наверное, ничего не понимает. И это [выход из комы] вопрос нескольких дней. То есть нет такого, что он проснулся и сказал всем «доброе утро» или заулыбался. Такого момента не было.

Но я, конечно, помню тот момент, когда он не говорил, потому что у него уже была трахеостома — по-моему, так она правильно называется. Это трубка в шее. Поэтому он не мог говорить. Там есть специальная заглушка, которую включают в какой-то момент, и с ней можно говорить. Но это было не сразу. Мне кажется, он еще не мог говорить в первые дни. И я ему стала показывать переговоры, которые «слил» Лукашенко, переговоры Польши… <...> Да, Польши с Германией. И в какой-то момент он начал смеяться. Тогда я поняла, что как бы, наверное, мы еще поборемся».

Напомним, что 3 сентября во время встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным в Минске Александр Лукашенко доложил: беларуские спецслужбы перехватили секретные переговоры Варшавы и Берлина, из которых следует, что Алексея Навального никто не травил. В тот же день беседу «Ника из Берлина» и «Майка из Варшавы» показали по беларускому госТВ. Этот «перехваченный» разговор подняли на смех всем интернетом.