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Перехваченный разговор Майка и Ника, который «слил» Лукашенко, помог Навальному выходить из комы
Источник материала: KYKY>
Российский политик Алексей Навальный впервые после отравления «Новичком» (то есть с 20 августа) показался на видео: он вместе со своей женой Юлией появился в ролике на ютубе и рассказал о своем здоровье в интервью журналисту Юрию Дудю. Интервью вышло сегодня, 6 октября.
Кроме прочего, Дудь попросил Юлию Навальную вспомнить момент, когда ее муж начал приходить в себя после комы. «[Все происходит так:] снижется доза лекарства, из-за которого он находится в коме, и он как-то приоткрывает глаза… —
Но я, конечно, помню тот момент, когда он не говорил, потому что у него уже была трахеостома — по-моему, так она правильно называется. Это трубка в шее. Поэтому он не мог говорить. Там есть специальная заглушка, которую включают в какой-то момент, и с ней можно говорить. Но это было не сразу. Мне кажется, он еще не мог говорить в первые дни. И я ему стала показывать переговоры, которые «слил» Лукашенко, переговоры Польши… <...> Да, Польши с Германией. И в какой-то момент он начал смеяться. Тогда я поняла, что как бы, наверное, мы еще поборемся».
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Российский политик Алексей Навальный впервые после отравления «Новичком» (то есть с 20 августа) показался на видео: он вместе со своей женой Юлией появился в ролике...
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